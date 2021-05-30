ماس كهربائي وراء حريق 4 مصانع بالمنوفية و«الثنر» زاد الاشتعال.. «فيديو»

تسببت «جراكن الثنر» المتواجدة في أحد طوابق مصانع المنوفية والتي اشتعلت النيران بها مساء أمس السبت، في زيادة شدة النيران في الحريق.

مشاركة 27 سيارة إطفاء

ونجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على الحريق بمشاركة 27 سيارة إطفاء مختلفة فيما يستكمل رجال الإطفاء عمليات التبريد في مكان الحريق.

وشب الحريق في 3 طوابق في مبني واحد مبني على مساحة 1000 متر تقريباً في منطقة بركة السبع التابعة لمحافظة الفيوم، فيما هرع الأهالي لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

جهود أمنية وانتقال قيادات أمن المنوفية

وانتقل اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية والقيادات الأمنية إلى مكان الحريق لمتابعة جهود فرق الإنقاذ والحماية المدنية في السيطرة على الحريق، فيما تم تأمين المنطقة وفصل التيار الكهربائي عن محيط الحريق.

وأكدت المصادر الطبية عدم وجود أي وفيات أو إصابات في الحادث، فيما تواجدت سيارات الإسعاف بكثافة في مكان الحريق لتأمين المكان.

احتراق المخزن كاملاً والسبب «ماس كهربائي»

وتسبب الحريق في اشتعال النيران في منطقة المخازن كاملة والتسبب في تدميرها، فيما كلف مدير أمن الإسماعيلية باستمرار تواجد سيارات الإطفاء بمكان الحادث لحين انتهاء عمليات التبريد لمنع نشوب الحريق من جديد.

وانتقل فريق من النيابة العامة منذ قليل إلي مكان الحريق، فيما رجح رجال المعمل الجنائي أن السبب الأولى للحريق «ماس كهربائي» فيما يستكمل رجال المعمل الجنائي عملهم لمعرفة السبب النهائي للحريق.