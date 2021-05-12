عاجل.. حريق هائل بمنزل في المنوفية بسبب ماس كهربائي

نشب حريق هائل في منزل بقرية «جروان»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث اشتعلت النيران في جميع أرجاء المنزل بسبب ماس كهربائي، وعلي الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلي مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي في القرية .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بسيطرة الحماية المدنية على حريق شب في منزل بقرية جروان بدائرة المركز، وبسؤال الأهالي أكدوا أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

حُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود وأصحاب المنزل .