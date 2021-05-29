مدير أمن المنوفية تابع إخماد حريق في 4 مصانع ببركة السبع

انتقل اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إلى موقع الحريق الذي اندلع في 4 مصانع بمدينة بركة السبع، في محافظة المنوفية، قبل قليل، لمتابعة أعمال إخماد الحريق، بعد الدفع بعدد 27 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

الدفع بـ27 سيارة إطفاء من 4 محافظات للسيطرة على حريق بركة السبع

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بعدد 27 سيارة إطفاء من القاهرة والغربية والقليوبية والحماية المدنية في القاهرة، فضلاً عن الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من المنوفية.

وأضاف المصدر أنه لم يتم معرفة سبب الحريق حتى الآن، ولكن قوات الحماية المدنية مازالت تحاول السيطرة على الوضع.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بركة السبع

وشب حريق هائل، قبل قليل، في 4 مصانع بمدينة بركة السبع، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تحسباً لوجود مصابين.