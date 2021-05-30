الحديدي تُشيد بـ«المتحدة»: اهتمام السوشيال بالتغيرات بها فاق التوقعات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت خلال مؤتمرها الصحفي أمس، كشف حساب لخمس سنوات مضت، ونظرة استشراف للمستقبل بعد إعلان خطتها في المستقبل، موضحة أن المؤتمر تضمن إعلان تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة يقود التطوير الفترة المقبلة، والذي سيقدم خدمات إعلامية ضخمة سواء في محطات التلفزيون أو الإنتاج الدرامي أو الصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للمجموعة، موضحة أن المتحدة للخدمات الإعلامية تضم تحت لوائها أنشطة ومنظومة إعلامية ضخمة للغاية.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه كان هناك اهتمام كبير من منصات التواصل الاجتماعي بالتغيرات وخطة التطوير المعلنة، فلم يكن المؤتمر قاصرًا فقط على الحضور والإعلاميين، مؤكدة أنه كان هناك اهتمام كبير من قبل السوشيال ميديا بهذه التغيرات فاق التوقعات، «مكناش متخيلين هذا الحجم من الاهتمام على السوشيال ميديا، كان ممكن الناس تبص أنها شركة زي أي شركة، لكن الناس تقدر بالفعل معنى الإعلام ومنظومة الإعلام، فالإعلام هو عبارة عن أسماء تصنع الأخبار».

وأشارت إلى أن الإعلام هو المنوط به صنع الأخبار والسعادة والتوعية للجماهير، موجهة تهنئتها لرئيس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد، متمنية أن يحقق ما يصبوا إليه في تنفيذ خطة التطوير، كما وجهت الشكر لتامر مرسي وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، حيث استطاع مجلس الإدارة السابق أن يخرج الشركة من نفق الخسائر إلى الأرباح، «ما يهمنا هو المشاهد وما نقدمه له حيث نحترمه جميعًا، وأيضًا نحترم أهل الصناعة لأنهم مبدعون ومفكرون ومصر هي قلب الإبداع».

وأردفت أن الشركة المتحدة تحدثت عن النية في إطلاق قناة أخبارية إقليمية مصرية، لا تهتم فقط بالشأن المحلي، ويجرى الاستعداد الآن لذلك، وبدأت بالفعل عملية تجهيز الاستوديوهات الخاصة بها، موضحة أن المعدات يتم تحضيرها الآن لكونها تحتاج لمعدات خاصة على مختلف المناحي، حيث تتطلع المتحدة لإطلاق هذه المحطة خلال الربع الأول من العام القادم.

كما أشادت «الحديدي»، بتصريحات المتحدة بأن السوق بات مفتوحاً في كل المواسم سواء السباق الرمضاني أو غيره من المواسم لكل المنتجين لتحقيق المنافسة بين صناع الدراما والكتاب والمؤلفين، ولن يكون العمل قاصراً أو محتكراً من قبل شركة أو شركتين، مضيفة «أعتقد أن هذا خبرا مهما وسعيدا لأن الدراما والفن جزء من قوة مصر الناعمة».