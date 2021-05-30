الحديدي تكشف أهمية طرح «المتحدة» في البورصة وتولي مصرفي قدير رئاستها

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تولي المصرفي القدير حسن عبدالله، رئاسة مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، يمثل أهمية خاصة، حيث أنه قيادة ذات باع طويل في السوق المصري.

وتأتي أهمية أن يتولى شخص ذو خلفية مصرفية كبيرة وخبرة تمتد لعشرات السنين في كونه يصب في مصلحة إدارة شركة كبرى للخدمات الإعلامية، تقدم خدمات ضحمة مثل «المتحدة»، موضحة أن كل الصحفيين العاملين في المجال الاقتصادي، وهي منهم، يعرفون جيدًا حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة الجديد للمتحدة، كونه شخصية مصرفية واقتصادية لها باع طويل في تطوير السوق المصرفي.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديم برنامجها «كلمة أخيرة»، على شاشة «أون»، أن البعض قد يتساءل عن سبب تولي مصرفي إدارة شركة إعلامية، وتكمن الإجابة عليه بأن الشركة في النهاية تحتاج لضبط مالي، خاصة وأنها تعتزم طرح الشركة في البورصة، ومن ثم تأتي أهمية تولي خبرة مصرفية رئاستها لتحقيق الضبط المالي وتحقيق المستهدف وإعداد الميزانيات الخاصة بالشركة، وإعدادها بما يتفق مع شروط الطرح في البورصة في إطار تحقيق الضبط المالي المطلوب، كما أن المرحلة القادمة من عمر الشركة تتطلب وجود قيادات بهذه الخلفية الاقتصادية والمصرفية.

وأشارت الإعلامية، إلى أن هذا الأمر ليس معناه أن المرحلة القادمة قد تشهد إهمالا للشاشات أو التخصصات، حيث سيترك كل مجال لأهل التخصص، لكن الضبط المالي والإدارة الاقتصادية مهمة في المرحلة المقبلة في إطار نمو وتطوير المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحة أن طرح الشركة في البورصة وفقًا للقواعد يحتاج عامين حتى يتم الإعداد له والاستعداد عبر القوائم المالية الكبيرة، وأهمية طرحها في البورصة يكمن في ضخ الاستثمارات حيث إن أي شركة إعلامية تحتاج دومًا لضخ الاستثمارات الجديدة، فالعائد الإعلاني وحده لا يكفي أي شركة إعلامية ضخمة.

وتابعت: «ممكن نكون غطينا تكاليف رمضان وحققنا أرباح وده لطيف لكن عندما نتحدث عن المتحدة للخدمات الإعلامية فإننا نتحدث عن شركة قابضة ضخمة جدًا بتكاليف تدوير ضخمة جدًا وتكاليف تشغيل كبيرة بالإضافة لفكرة التطوير، خاصة أننا نتحدث عن قناة إقليمية ستبث قريبًا، فهذه التكاليف ضخمة وكل الشركات الإعلامية في العالم مطروحة في البورصات، لأن ده مصدر مهم لضخ الاستثمارات، فالسوق متعطش لطرح بضاعة جديدة لجذب أموال مستثمري سوق المال».