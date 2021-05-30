ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر تكشف تطورات حالة والدتها (فيديو)

كشفت أميرة منير، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، عن أسباب إصابة والدتها نبيلة فرج، بالمرض، وتطورات حالتها الصحية، قائلة إن والدتها كانت مريضة بفيروس كورونا بنسبة بسيطة، وتم إجراء التحاليل الخاصة بها بشكل طبيعي، ومعزولة في المنزل، «كانت بتقوم في البيت وتتحرك عادي خالص».

وأضافت «منير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن والدتها شعرت بآلام في نصف وجهها، «منمل وفيه ألم»، ولكنهم اعتقدوا أنه ألم عادي، كما أنهم اهتموا بالحالة الصحية لوالدهم نظرا لأنه مريض بكورونا أيضا ولكنه بالمستشفى، «مكناش مركزين مع ماما».

وتابعت: «الألم بدأ يزيد معاها، وعينها الشمال بتقفل شوية شوية، وطلبت أنها تتنقل للمستشفى لعدم تحملها الألم، فروحنا لدكتور الباطنة وطلب مننا أشعة على المخ، ولما شافها قال مفيهاش حاجة، ممكن شئ نفسي عشان زعلانة من باباهم، وقالنا روحوا لدكتور أسنان وعيون وأنف وأذن».

وواصلت: «روحنا لدكاترة الأسنان والعيون قالوا مفيش حاجة، لكن العصب التالت والخامس والسابع فيهم مشكلة ومش موصلة النظر للعين، وفي النهاية روحنا لدكتور أنف وأذن وقالنا إنها مصابة بالفطر الأسود، وشوفت الفطر بالمنظار».

واستكملت: «الدكتور قال لازم عملية عشان الفطر دة يتشال، وبالفعل شاله، وقالنا على نوع حقن تاخده، خدت لمدة 3 أيام حقنة، وسبب لها حساسية جامدة لدرجة أنها متقدرش تقوم من على السرير فدخلت المستشفى وبدأت تاخد كرتيزون سعر الواحدة 1900 و2000 جنيه، وهي كانت بتاخذ 5 حقن في اليوم، ووقعت البوتاسيوم، وتم خفض الجرعة لواحدة، ونشكر ربنا على صحتها».