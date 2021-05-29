الصحة: «الفطر الأسود» موجود بالفعل ولا علاقة له بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية بشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا ولا يجوز الربط بينه وبين الفيروس، مشيرا الى أن مرض الفطر الأسود موجود وليس جديد، ولكنه ضعيف ونادر الإصابة به وليس معدي، مشيرا الى أنه يصيب أصحاب المناعة الضعيفة كمرضى السكر والفشل الكلوي والأورام ويحدث بسبب الكورتيزون.

الصحة: الفطر الأسود مرض غير معدي

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي لـ«الوطن» أن مرض الفطر الأسود غير معدي والإجراءات الاجترازية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان هي إجراءات احتياطية للوقاية فقط وليس للتخويف أو التهويل، مضيفا أن أعراض الفطر الأسود تتمثل في الحمى والسعال وألم في الصدر وضيق في التنفس، وغثيان ونزيف بالجهاز الهضمي وظهور دم بالبراز وإسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى وجلطات وتلف الأعصاب وفقدان الوعي.

وأكد «عبدالفتاح» أنه لم يتم رصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجينية التي تقوم بها الوزارة من خلال مصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا الى أنه حال ظهور أي سلالات جديدة سيتم الإعلان عنها.

الفئات المستحقة للتطعيم في المنازل

وفي سياق متصل؛ حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة للتطعيم في المنازل، وهم المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلي.