رئيس مالي الانتقالي يشارك في قمة مجموعة غرب أفريقيا بغانا

غادر الرئيس الانتقالي في مالي، عاصمي جويتا، بلاده للمشاركة في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» التي ستعقد اليوم الأحد، في عاصمة غانا «أكرا» لبحث الوضع في مالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«جويتا» سيعقد محادثات ثنائية مع نظيره الغاني وشركاء مالي

وقالت الرئاسة المالية في بيان، إن رئيس الدولة سيعقد خلال إقامته، اليوم، محادثات ثنائية مع نظيره الغاني نانا أكوفو أدو، إضافة إلى شركاء وأصدقاء مالي.

وأضافت الرئاسة المالية، أن مشاركة جويتا تأتي بعد نشر حكم المحكمة الدستورية الذي أقر المهام الجديدة للرئيس المالي.

وكانت المحكمة الدستورية في البلاد، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن العقيد عاصمي جويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها.

وكان جويتا، قاد انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية الأيام التشاورية.

وفي 25 مايو الجاري، أعلن جويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية، متعهدا بإجراء انتخابات خلال عام 2022.

وقال العقيد جويتا إن الرجلين فشلا في المهمة التي كلفا بها، وكان يسعيان إلى إحباط العملية الانتقالية في البلاد، ودافع جويتا، أمس الاول الجمعة، في أول تصريح إعلامي له منذ الاستيلاء على السلطة، عن موقفه، واوضح: «كان علينا الاختيار بين الفوضى والانسجام بين قوات الدفاع والأمن، فاخترنا الانسجام»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأضاف العقيد جويتا، أن رئيس الوزراء الجديد سيعين بعد أيام، وأن الانتخابات ستجرى العام المقبل كما كان مقررا.