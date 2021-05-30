«س و ج».. ملامح خطة تدريب الموظفين للتعيين والترقية بـ«الخدمة المدنية»

يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، العديد من المواد التي من شأنها التسهيل على المواطنين للالتحاق بوظائف الخدمة المدنية أو الترقي، فضلا عن تنظيم العمل بها، ويعد التدريب للعمل بالوظائف والتأهيل لها واحد من أهم الأمور التي توليها الدولة اهتماما كبيرا من أجل موظفين أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تحدي التطور الهائل والمستمر وبالتالي نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية خصوصا عند دخول الخدمة وعند الترقية من أجل دعم المسار الوظيفى.

وفى سطور تستعرض «الوطن»، أبرز ملامح الخطة التدريبية وفقا للقانون.

من يستحق التدريب؟ ولماذا؟

نصت المادة 10 من قانون الخدمة المدنية على أن: تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدربية وتقارير تقويم الأداء، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.

وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدربية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز.

ما هو الغرض من تدريب العاملين بالخدمة المدنية؟

نصت المادة 12 على أن تقييم التدريب يكون بغرض:

1- التعرف على المشاكل الإدارية والتنظيمية التى تؤثر على التدريب.

2- التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبى احتياجات الوحدة.

3- الوقوف على صلاحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة فى تحقيق الأهداف.

4- التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم، أو خبراتهم، أو قدراتهم التدربية.

5- قياس فاعلية وأثر التدريب على المتدرب.

من المسؤول عن وضع نتائج التدريب؟

بحسب المادة 13 يكون تقييم التدريب من خلال:

- تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين، واهتمامهم بالبرنامدج التدريبى، وعلاقته بوظيفتهم.

- تقارير المتدربين من ناحية تقيمهم للتدريب الذى حصلوا عليه ومدى الاستفادة منه.

- تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين.

ويتم ذلك التقيم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض، بعد مراجعتها من الجهاز.

كما نصت المادة 14 على أن: تعد إدارة الموارد البشرية تقريرا سنويا عن تنفيذ خطة التدريب، مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقا به خطة التدريب التالية، وذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيدا للاعتماد من السلطة المختصة.

جزاءات الموظف المتخلف عن التدريب؟

أما عن الجزاء جراء التخلف عن أداء التدريب نصت المادة 15 على أن: «تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل، ويعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجبات وظفيته، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية».

من المسؤول عن دفع مصروفات التدريب؟

تتحمل الوحدة كافة مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب، ويتعين على الموظف الانضباط فى التدريب واجتيازه نسبة النجاح المقررة، وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد منه مصروفات البرنامج التدريبى إذا كان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه، وذلك بحسب المادة 16 من قانون الخدمة المدنية.

أبرز التزامات الموظف تجاه العمل بعد التدريب؟

1- يلتزم الموظف الذى تم تدريبه داخل أو خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة سنة على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب، وذلك أيا ما كان مصدر تمويل التدريب، وفى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يجب على الوحدة استرداد مصروفات التدريب.

2- يلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إلى زملائه، وفقا للآليات والضوابط التى تضعها السلطة المختصة.

كيف يحصل الموظف على تدريب؟

بحسب مادة 20 من قانون الخدمة المدنية يكون الترشح للبرامج التدريبية التى ينظمها المركز من قبل إدارة الموارد البشرية، ويجوز للوحدة قبول طلب الموظف بالالتحاق بأحد البرامج وفقا لاحتياجاته الوظيفية.

كما تمنح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة ومتخصصة فى مجالات عمل الوحدة للموظفين بها، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب، بحسب المادة 21.