تمتد لعدة أشهر.. 5 إجازات استثنائية مدفوعة الأجر: تعرف على الشروط

الإجازات المدفوعة الأجر من الأمور التي يبحث عنها الموظفين في القطاعين «الحكومي والخاص»، حيث يحتاجون من وقت لآخر إلى إجازات من العمل بسبب تعرضهم لظروف طارئة أو حاجتهم للراحة، إلا أن خوفهم من نقص المرتب أو وقفه باعتباره مصدر الدخل الوحيد، يجعلهم يعملون على الاستفادة من الرصيد السنوى المتاح من الإجازات، هو ما لا يكفي في بعض الأحيان للظروف التي تستجد في حياتهم وهو ما ينظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 20196 الإجازات الخاصة دون المساس بالأجر، والتي تصل لعدة أشهر خلال العام في حالات معينة بحسب المجلس المختص الذي يحدد الإجازة.

5 إجازات استثنائية مدفوعة الأجر

تنص المادة 52، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:

1 - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2 - تستحق الموظفة إجازة «وضع» لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.

4 - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

5 - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

يذكر أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر.