حسام صالح: تغيير مجلس إدارة «المتحدة» لن يؤثر على ثبات العمل التنفيذي

قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تغيير مجالس إدارات الشركات الكبيرة، لا يكون له انعكاس على العمل التنفيذي داخل تلك الشركات، مؤكدا أن العمل التنفيذي داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يسير كما هو، ولم يحدث تغيير مجلس إدارة الشركة أي انعكاس عليه، بل بالعكس هو من كان المتسبب في النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن تلك النتائج الإيجابية التي نتجت عن العمل التنفيذي بالشركة هي من جعلت المُلاك يرون أنها فرصة جيدة للتغيير حتى يتم تحقيق نتائج أفضل، متابعا: «عشان نكبر من نفسنا ومن المكان».

وأشار مساعد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أنه على مستوى التفكير بطرح الشركة بالبورصة، فإن هذا قرار يتخذ من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، موضحا أنه بمجرد اتخاذ ذلك القرار، ستبدأ لجنة من الاستثمار دراسة كل الأمور حتى يبدأوا هذا الطريق بالشكل السليم.

وحول الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية إقليمية حديثة، أوضح أن لمصر قوة كبيرة لها تأثيرا كبير للغاية بمنطقتها الإقليمية للدولة، تسمى بالقوة الناعمة، التي كان قد اختفى تأثيرها لفترة من الفترات، لافتا إلى أن تلك القوة بدأت تستعيد ريادتها بشكل كبير في الأخير، ولهذا يجب أن يستتبع ذلك، التواجد الإقليمي الخاص بالدولة، من خلال قناة مثل تلك التي أعلنت على الشركة على إطلاقها.

ونبه أن تلك الريادة الإقليمية كانت متواجدة بالفعل خلال إحدى الفترات بفضل الدراما المصرية، ولكنه اختفت لبعض الوقت، قبل أن تعود من جديد، شاكرا الله على أن الشركة المتحدة استطاعت أن تساعد بنسبة كبيرة للغاية في عودة بالدراما المصرية إلى ريادتها على مستوى الشاشات العربية.