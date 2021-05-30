انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ«تجارة» و«بنات» عين شمس

انطلقت، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020 / 2021، بكليتي التجارة والبنات بجامعة عين شمس، وسط تطبيق الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، والتي بدأت اليوم بكليتي التجارة والبنات بالجامعة لمراحل البكالوريوس والليسانس، مؤكدًا تحقيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكلية قامت بتجهيز لجان الامتحانات وشددت علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافات كافية داخل اللجان، وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظاً على التباعد الاجتماعي، فضلًا عن رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان.

ولفت عميد الكلية إلى أنه جرى التوسع في امتحانات «بابل شيت» لمختلف الفرق الدراسية وكذلك التصحيح الإلكتروني، وذلك لسرعة الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الكلية أعدت لجنة خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة.

وذكر «قدري» أن ما يقرب من 72515 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية للعام الجامعى 2020 /2021 بكلية التجارة، بمختلف الشعب والفرق بالكلية، وبرامج جامعتي كيين الأمريكية والتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

وأضاف عميد كلية التجارة، أن لوائح الكلية هي التي تحدد مدة الامتحانات، وأن الجامعة خصصت 20 طالبًا بكل لجنة لتحقيق التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى تصحيح أوراق الامتحانات سيكون خلال 48 ساعة من الامتحانات.