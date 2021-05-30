3 تحذيرات من وزارة الصحة بشأن الفطر الأسود منها «المضادات الحيوية»

انتشرت حالة من الفزع والخوف لدى المواطنين خلال الأيام الماضية، بشأن مرض الفطر الأسود، خاصة أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وهي التي أربكت أقوى أنظمة العالم الصحية وما زال مصيرها غامضًا، ولا أحد يستطيع الفصل في موعد انتهائها.

والفطر الأسود مرض ليس جديدًا، لكن الاهتمام عاد إليه مجددًا، بسبب الاستخدام الخاطئ لبروتوكول علاج مصابي كورونا في المقام الأول، لذا أصدرت وزارة الصحة 3 تحذيرات رسمية بشأن هذا المرض، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية سببان للإصابة بالفطر

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإسراف في أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية، منوهة إلى أن الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض هم مرضى «السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، والسرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز».

ضوابط استخدام بروتوكول كورونا

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجموعة من التعلميات والإجراءات الشديدة، على أن تعمم على مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتعلقت بالبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وشددت الوزيرة على الأطباء بوضع ضوابط للبروتكول العلاجي، وتوعية المواطنين بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وكذلك الكورتيزون.

الفطر الأسود غير معدٍ

وكشفت مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن الاتجاه نحو إعداد بروتوكول علاجي خاص بمرضى كورونا، لمنع الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، حرصًا على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا، ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود.

وأكدت الوزارة من خلال قطاع الطب الوقائي، أن المرض غير معدٍ، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، أو بين الإنسان والحيوان.