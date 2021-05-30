الصحة تطمئن المواطنين: لا ضرورة لتخصيص أماكن لعزل مرضى الفطر الأسود

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات، وموجود في العالم منذ فترة، وأول حالة مشخصة به كانت في عام 1876، موضحا أن الفطر الأسود هو ميكروب انتهازي لا يسبب العدوى للأشخاص الأصحاء، وغير معدي من شخص لآخر، ولا ضرورة أو داع لتخصيص أماكن لعزل مرضى الفطر الأسود.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الفطر الأسود غير معد وغير خاضع للترصد في معظم النظم الصحية العامة في العالم، لأنه ليست له أهمية وبائية.

ولفت وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن القلق حيال هذا المرض سببه السيوشيال ميديا، وما يتم تداوله عليها، مؤكدا أن وزارة الصحة وأجهزة الدولة كانوا منذ البداية واضحين بأنه ليس هناك ما يخفوه، فالدولة لا تدير بمفردها خطة مكافحة كورونا، والوعي والمشاركة المجتمعية ضرورية، نظرا لأنه وباء عالمي يصيب كل دول العالم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن الفطر الأسود مرتبط بنقص المناعة لدى الأشخاص، ويصيب الأجزاء المخاطية المبطنة للأنف والجيوب الأنفية، ويمكن في حالة المريض الذي يعاني نقص مناعة شديد للغاية ويهمل العلاج لفترات طويلة، هذا مرتبط بمجتمعات معينة، وبالتالي يمكنه إصابة عظام الفكين أو قاع العين أو يصل للرئة.

وأكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن الفطر الأسود ميكروب شرطي، لابد أن يتوفر له شرط لحدوثه، وهو نقص المناعة الشديدة، والمريض الذي يصل لهذه الحالة تكون صحته متدهورة ومتدنية، وهي التي قد تودي بالوفاة وليس الفطر الأسود.