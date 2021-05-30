فيتنام تطلب مساعدة «موديرنا» بعد اكتشاف سلالة كورونا «الأخطر»

تعمل السلطات الصحية فى فيتنام على تأمين لقاحات فيروس كورونا المستجد من خلال محادثات تجريها مع شركة زوليج فارما، التي تتولى توزيع لقاح شركة «موديرنا» الأمريكية في أجزاء من آسيا، وسط حرب تشنها البلاد لمواجهة التفشي الحاد للفيروس وطفرته الجديدة التي تنتشر بسرعة أكبر. وفق صحيفة ذي ستار الماليزية.

وكانت وزارة الصحة في فيتنام أعلنت مؤخرا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، «مزيج من الطفرات التي اكتشفت لأول مرة في الهند وبريطانيا»، والذى ينتشر بسهولة عن طريق الهواء.

وأفادت صحيفة ذي ستار الماليزية بأن فيتنام قدمت طلبات للحصول على المزيد من اللقاحات من العديد من الموردين وتلقت حوالي 2.9 مليون جرعة من مشترياتها وعبر برنامج «كوفاكس»، التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى توزيع اللقاحات المجانية، كما نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة الفيتنامية، أن وزير الصحة نجوين ثانه لونج، طلب من شركة زولينج فارما، تزويد فيتنام بلقاحات موديرنا في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن البلاد من التعامل مع الوباء بشكل فعال.

وبعد نجاح احتواء الفيروس خلال العام الماضي، تكافح فيتنام حاليا تفشيًا يشمل متغير B.1.1.7 عالي الانتقال ومتغير B.1.617.2، حيث سجلت فيتنام 6396 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، «تم تسجيل نصفها في أحدث حالة تفشي»، بينما حصل 1.04 مليون شخص على الأقل في فيتنام على جرعة واحدة من لقاح كورونا، لكن تم تطعيم 28529 شخصًا فقط، وفقًا للبيانات الرسمية.

يشار إلى أن السلطات الفيتنامية أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف السلالة الجديدة من خلال وزير الصحة نجوين ثانه لونج، الذي أشار إلى أن المعهد الوطني للصحة وعلم الأوبئة اكتشف ما لا يقل عن أربعة مرضى بالسلالة المختلطة المكتشفة حديثًا.

وقال لي ثي كوينه ماي، نائب مدير المعهد، إن تلك السلالة لم تسجل بعد من قبل GISAID، وهي مبادرة عالمية تركز على تبادل المعلومات حول الإنفلونزا والفيروسات الأخرى.