عاجل.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نجوين ثانه لونج، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من كورونا في وقت واحد.

وكتبت صحيفة «في إن إكسبرس» VnExpress الإلكترونية عن الوزير قوله، إنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من الفيروس أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

وأشار لونج، إلى أن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وأصيب نحو 3600 شخص بـ «كورونا» في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

الهند: تسجيل 173790 إصابة جديدة بالفيروس

وفي الهند، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 173790 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما.

وسجلت الهند، 3617 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27.7 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 322512 حالة.