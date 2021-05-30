حملة مكبرة في العبور الجديدة لإزالة مخالفات البناء

صرح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأن الإدارات المختصة بالجهاز، شنت حملة مكبرة لحصر مخالفات البناء دون ترخيص، والتي قام بها بعض أصحاب قطع الأراضي في نطاق جمعية الأمل المنحلة الواقعة ضمن كردون مدينة العبور الجديدة، طبقا للقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.

وأوضح المهندس أحمد علي، أن الحملة أسفرت عن رصد وإزالة بعض المباني المخالفة التي تمت دون ترخيص، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضي في المدينة، بالالتزام بالاشتراطات البنائية المتبعة، وعدم القيام بأية أعمال بناء إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة واستصدار التراخيص اللازمة للبناء، مؤكدا استمرار الحملات المفاجئة لرصد أي تعديات أو مخالفات لأعمال البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.