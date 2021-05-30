فى ذكراه.. حسن حسني 50 عاما في محراب السينما

لأكثر من نصف قرن في محراب الفن، عاصر الراحل الفنان القدير حسن حسنى مختلف الأجيال، حيث بدأ «كومبارس» مع فاتن حمامة وصالح سليم عام 1963 من خلال فيلم «الباب المفتوح» لينهى مشواره كأحد علامات الكوميديا في الألفية الجديدة من خلال فيلم «خيال مآتة» مع أحمد حلمي ومنة شلبي عام 2019.

الذكرى الأولى لوفاة الفنان حسن حسني بعد سنوات من العطاء الفني

مشوار فني طويل قضاه حسن حسني، الذي تحل الذكرى الأولى لرحيله في مثل هذا اليوم 30 مايو عام 2020 سواء على شاشة السينما أو التليفزيون أو خشبة المسرح أو أمام ميكروفون الإذاعة قدم خلالها ما يقرب من 500 عمل فني ما بين الأدوار الثانوية وصولًا للأدوار المحورية الهامة.

على شاشة السينما تنقل حسنى من أدوار الشاب الصامت إلى الأدوار التي ينطق فيها كلمة أو أكثر منها أفلام «حب وكبرياء» مع محمود ياسين ونجلاء فتحي عام 1972، و«أميرة حبي أنا» مع سعاد حسني وحسين فهمي عام 1975، وفي نفس العام مع السندريلا حيث شارك في فيلم «الكرنك».

حسن حسني بدأ مشواره «كومبارس» حتى أصبح أحد علامات الكوميديا في السينما

عام 1982 شارك حسن حسني في فيلم «سواق الأوتوبيس» أمام نور الشريف، وفى عام 1986 شارك في فيلم «البرئ» ولعب خلاله شخصية الضابط فهيم، ومع نور الشريف ونورا وصلاح السعدني قدم فيلم «صراع الأحفاد» عام 1989 وجسد شخصية برعي بدران.

ومع بداية التسعينيات دخل حسن حسني في مرحلة جديدة بعالم السينما، في عام 1991 حيث شارك في فيلم «المواطن مصري» أمام عمر الشريف وعزت العلايلي عبر تجسيد شخصية حمدان الويشي المحامي، وفي نفس العام أيضا قدم مع أحمد زكي فيلم «الهروب» ولعب دور مساعد الوزير، وفيلم «أبو كرتونة» أمام محمود عبدالعزيز وتجسيده شخصية مهران بيه.

وفي عام 1992 قدم حسن حسني فيلم «دماء على الأسفلت» ولعب شخصية والد نور الشريف، وهو الدور الذي حصل به على جائزة التمثيل الأولى من مهرجان القومي للسينما المصرية متجاوزًا نجوم الصف الأول الذين كانوا بانتظار اقتناص هذه الجائزة وقتها.

وعام 1995 لعب حسن حسني شخصية ركبة في فيلم « سارق الفرح» أمام لوسي وماجد المصري، وهو الفيلم الذي حصل على جائزة المهرجان القومي للسينما المصرية، وفي نفس العام قدم أمام عادل إمام فيلم «بخيت وعديلة»، وأمام شريهان وهشام سليم لعب شخصية حسن أفندي أوزال في فيلم «ميت فل» عام 1996، وفي نفس العام شارك في فيلم «ناصر 56» أمام أحمد زكي.

حسن حسني نجم الكوميديا وملك الإفيهات في الألفية الجديدة

ومع نهاية مرحلة التسعينيات وانطلاق الألفية الجديدة كان الفنان حسن حسني على موعد مع النجومية التي طال انتظارها وعلى مدار 21 عامًا أصبح «عم حسن» أحد أعمدة السينما التي يرتكز إليها النجوم الشباب للوصول لقلوب الجماهير، واستحق لقب «جوكر» الفن.

وفى عام 1999 قدم «عم حسن» فيلم «عبود على الحدود» أول بطولة مطلقة للفنان علاء ولي الدين، ومع نجاحهما الجماهيري قدما سويًا فيلم «الناظر» عام 2000.

وفي أولى بطولات هاني رمزي من خلال فيلم «جواز بقرار جمهوري» عام 2001 كان حسن حسني حاضرًا وبقوة، وفي عام 2002 قدم معه فيلم «محامي خلع» بتجسيد شخصية عبدالرحيم النوساني، وعام 2004 قدم معه فيلم «غبي منه فيه» ولعب شخصية ضبش الحرامي.

شخصية عم بخ التي قدمها حسن حسني مع الفنان محمد سعد من خلال فيلم «اللمبي» عام 2002 غيرت تمامًا في مشواره في عالم الكوميديا التي تبعها بأفلام منها «عوكل»، «كتكوت»، و«اللي بالي بالك»، و«بوحة»، و«كلم ماما» مع عبلة كامل، ومع أحمد حلمي في «ميدو مشاكل»، و«زكي شان»، و«جعلوني مجرما»، و «على جثتي».

ومع محمد هنيدي قدم حسن حسني عدد من الأفلام منها «عسكر في المعسكر»، و«يا أنا ياخالتي»، ومع كريم عبدالعزيز قدم أفلام منها «الباشا تلميذ» و«خارج على القانون»، ومع رامز جلال أفلام منها «أحلام الفتى الطائش»، و«شبه منحرف».

حسن حسني الفنان الذي عاش عصر الفن الجميل مع بداية الستينيات، كان «تميمة» الحظ لكثير من النجوم الشباب الذين انطلقوا لعالم الشهرة مع الألفية الجديدة، وقف معهم ودعمهم في أولى بطولاتهم المطلقة بخلاف محمد سعد وأحمد حلمي وهاني رمزي، شارك مع أحمد مكي في أولى أفلامه «H دبور»، ومع مي عزالدين قدم عددًا من الأفلام منها «أيظن» و«حبيبي نائمًا».