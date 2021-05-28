طارق الشناوي يطرح كتابه «الجوكر.. حسن حسني يروي سيرته»

طرح الناقد الفني طارق الشناوي أحدث كتبه بعنوان «الجوكر.. حسن حسني يروي سيرته»، وذلك عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وقد تم طرح الكتاب بالمكتبات، ويأتي الكتاب بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل حسن حسني التى تحل في 30 مايو الجاري.

وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «اخترت اسم الجوكر عنوانا للكتاب لأنه الأنسب للفنان الراحل، وبرأيي الفنان حسن حسني كان جوكر يمكنه القيام بمختلف الأدوار في السينما والتلفزيون والمسرح، أى أن ليه القدرة على التلون بين الكوميدي والتراجيدي، وذلك مصدر قوته، فهو ظاهرة استثنائية لا تستغني عنه الشاشة».

وأضاف «كان حسن حسني يرسم ملاح الأعمال الفنية منذ فترة التسعينات ولمدة الثلاثين عاما الأخيرة، كما يُحسب للفنان الراحل أنه ساند معظم نجوم الكوميديا الشباب في بداية مسيرتهم ومن أبرزهم الراحل علاء ولي الدين، وأحمد حلمي ومحمد هنيدي، وغيرهم الكثير، كما كان حسن حسني يرغب في تطوير شخصية اللمبي لمحمد سعد ولكن الأخير لم يتمكن فعل هذا الأمر».

وتابع: «بدأت الكتاب في حياة الفنان الراحل خلال تكريمه فى 2018، لكني لم أكن قد انتهيت منه»، موضحا: «الكتاب يتضمن مجموعة كبيرة من المقالات التى كتبتها عن أفلامه بالإضافة إلى حوار متكامل يغطي سيرة حياته، بالإضافة إلى مقدمة شاملة عن الفنان الراحل».

ويتعرض للكتاب لذكر أبرز أفلام حسن حسني منها «عبود على الحدود»، «الناظر»، «اللمبي» و«غبي منه فيه» وغيرها.

الفنان الكبير حسن حسنى، مولود في 15 أكتوبر 1931، قدم أكثر من 400 عملا فنية متنوعا، ورحل في 30 مايو 2020 عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى نقله للمستشفى وبقى على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.