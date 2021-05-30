5 أفلام لـ حسن حسني ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

يعد الفنان الراحل حسن حسني، أحد كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية والتي تميز من خلالها بتجسيد العديد من الشخصيات أمام كبار النجوم والمخرجين، ونجح حسن حسني خلال مشواره الفني في تقديم العديد من الألوان الفنية سواء الكوميديا أو التراجيدي والتي كان مبدعًا فيها بشكل متساو بفضل موهبته الاستثنائية.

ويحل اليوم 30 مايو، الذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن حسني والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي، وتستعرض «الوطن»، في يوم رحيله، 5 أفلام سينمائية شارك بها وتم اختيارها بقائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

الكرنك

عام 1975 تم عرض الفيلم السينمائي «الكرنك» والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ ومن إخراج على بدرخان.

وتدور أحداث الفيلم خلال فترة الستينيات، من خلال سرد حياة مجموعة من الطلبة الجامعيين، دائمي التردد على مقهى يدعى الكرنك، ولكن تتغير مسارات حيواتهم للأبد بعد تعرضهم للاعتقال وتستمر أحداث الفيلم.

وجسد حسن حسني خلال أحداث الفيلم شخصية «جرسون القهوة»، وشارك في بطولة الفيلم سعاد حسني، نور الشريف، محمد صبحي، يونس شلبي، عماد حمدي وفريد شوقي والعديد من الفنانين.

سواق الأوتوبيس

عام 1982 شارك الفنان حسن حسني في فيلم «سواق الأوتوبيس»، والذي جسد من خلاله شخصية «عوني»، وجاء الفيلم من تأليف محمد خان وبشير الديك ومن إخراج عاطف الطيب.

وتدور أحداث الفيلم حول السائق حسن والذي يعاني من سوء الحالة المادية، مما يضطره للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، خاصة مع ضغط زوجته التي ترفض تدني حالتهما المادية، وفي نفس الوقت يتولى حسن مشاكل أسرته بعد أن يعلن والده الحاج سلطان إفلاسه، ولا يجد أحد من شقيقاته بجواره في تلك المحنة الصعبة وتستمر أحداث الفيلم.

شارك في بطولة الفيلم نور الشرف، ميرفت أمين، عماد حمدي، وحيد سيف، نبيلة السيد وشعبان حسين.

البرئ

عام 1986 جسد الفنان حسن حسن شخصية الضابط فهيم، خلال أحداث فيلم البرئ، من تأليف وحيد حامد وإخراج عاطف الطيب.

وجاء الفيلم من بطولة أحمد زكي، محمود عبدالعزيز، ممدوح عبدالعليم، إلهام شاهين، جميل راتب، صلاح قابيل، بدر نوفل وأحمد راتب.

زوجة رجل مهم

عام 1988 جسد حسن حسن شخصية العميد يسري، خلال أحداث فيلم «زوجة رجل مهم»، أمام أحمد زكي وميرفت أمين، والفيلم من تأليف رؤوف توفيق وإخراج محمد خان.

وسرد الفيلم قصة ضابط مباحث يدعى «هشام»، والذي يبدو من الوهلة الأولى بأنه شخصٌ طيبٌ ودودٌ وهكذا انخدعت فيه زوجته منى، لكنها تكتشف حقيقته بعد الزواج حيث تكتشف أنه غير سوي ومتسلط ويستغل سلطته كضابط شرطة بكل شكل لتتحول حياة منى لجحيمٍ، ويرصد الفيلم كثيرًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جوٍ درامي واقعي.

ليه يا بنفسج

عام 1993، تعاون الفنان حسن حسني مع المخرج رضوان الكاشف بفيلم «ليه يا بنفسج»، والذي تدور أحداثه حول أربعة أصدقاء، الأول «أحمد» والذي يحب فتاة رآها لمرة واحدة، والثاني «سيد» والذي يعمل في أحد معامل الأبحاث ويسرق حيوانات التجارب ليزيد دخله، لكن أمره ينكشف فيطرد من عمله، والثالث «عباس» المتزوج من نادية والتي لا تحبه، أما الرابع فهو «علي بوبي» الذي هجر الحارة لأعمال غير مشروعة، وتستمر أحداث الفيلم من خلال علاقة بعضهم ببعض.

وشارك في بطولة الفيلم فاروق الفيشاوي، نجاح الموجي، لوسي، أشرف عبدالباقي وسيد عبدالكريم.