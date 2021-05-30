«عشان مراتك وحماتك والعيال».. أفضل 3 سيارات عائلية في مصر

تعد السيارة العائلة من أهم السيارات التى يبحث عنها أفراد الأسرة المصرية، وغالبا ما تتجه الأسر إلى شراء سيارة تسع لـ5 أو 7 أفراد تتحمل إمكانية السفر، وتستعرض «الوطن» أفضل سيارتين عائليتين من حيث «السعر وتوفير البنزين» وفقاً لأحد مواقع المتخصصة المعنية بتحديث أسعار السيارات ومواصفاتها بشكل يومي، وذلك بنحو:

كيا كارينز

وبعد الزواج تبحث الأسرة عن السيارة العائلية لكي تخدم العائلة، وتعد أفضل السيارات العائلية فى سوق السيارات المحلي، السيارة «كيا كارينز» وذلك لعدة أسباب أهمها أنها تحتوي على 7 مقاعد «يعني تقعد انت وزوجتك وأولادك وحماتك».

وسعر «كيا كارينز» داخل سوق السيارات يبدأ من 400 ألف جنيه، لموديل 2021 بالإضافة إلى أن هيكلها الخارجي مميز، وداخليا تتمتع بميزات عديدة منها: عجلة القيادة من الجلد ويمكن التحكم بها، مساند رأس أمامية، مساند رأس خلفية، التحكم في ارتفاع كرسي السائق، زجاج كهرباء أمامي، زجاج كهرباء خلفي، التحكم بالزجاج بلمسة واحدة، إغلاق مركزي للأبواب، حامل أكواب أمامي، حامل أكواب خلفي، مسند يد أمامي، مسند يد أمامي مكيف، أماكن تخزين بالأبواب الأمامية، أماكن تخزين بالأبواب الخلفية، درج تخزين أمامي، وإمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية.

وتمتلك السيارة «الكيا كارينز» هيكل جمالي مناسب ووسيله للسفر مناسبه لكل العائلة، وتمتلك محرك قوي بقوة 1600 سي سي.

سيتروين 4 بيكاسو

اقتحمت السيارة الفرنسية سيتروي بشكلها الحديث السوق المصري وتعتبر سيتروين بيكاسو من أفضل السيارات العائلية التي يمكن لأفراد العائلة أن يقوموا بشرائها ولكن فى السوق المصري تشهد إقبال ضعيف بسبب عدم انتشار العاملين في صيانتها.

ومع ارتفاع سعر قطع الغيار، بالإضافه إلي عدم توافر قطع غيارها تمتلك السيارة بيكاسو هيكل داخلي فخم وخارجي أنيق ومميز، والعائلات أصحاب الأعداد الكبيرة يعشقونها في السفر، خاصة في فئة الجراند بيكاسو التي تزود بمقعدين إضافيين وسجلت سعر السيارة فى السوق المصري 449 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبيس كروس

سجلت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس رقم فى قائلة السيارات العائلية فهي من أفضل 3 سيارات ضمن قائمة أكثر 10 سيارات SUV مبيعا في الأشهر الثلاث الأولى من العام 2021 فضلا عن هيكلها الخارجي المميز، الذى جاء بتصميم عصري يوحي بالقوة من خلال مقدمتها الهجومية التي تم تطعيمها بأشرطة الكروم الموزعة على الصادم الأمامي وأسفل مصابيح السيارة، وامتد الكروم ليشمل جوانب السيارة في إطارات الأبواب، حيث سجل سعر السيارة خلال النصف الأول للعام الجاري بداية من 415 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما انتشرت السيارة فى السوق المصري حيث سجلت مبيعات فى ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه، قال عبدالله علي «تاجر سيارات» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الـ3 سيارات تعد من أفضل السيارات المتاحة فى السوق المحلي كونها اقتصادية فى البنزين بالإضافة إلى تمتهعا بالرفاهية ووسائل الأمان.