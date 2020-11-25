تويوتا "سيينا" تحصد جائزة أفضل سيارة عائلية صديقة للبيئة لعام 2021

أصبحت تويوتا سيينا 2021 الآن أفضل سيارة صديقة للبيئة للعائلة لهذا العام، بفضل فوزها بهذه الفئة في جوائز السيارات العام 2021.

وبفضل مجموعة نقل الحركة الهجينة القياسية في جميع الطرازات ومجموعة من التقنيات ووسائل الراحة الجديدة، ترفع تويوتا سيينا 2021 معايير الأناقة والسلامة والراحة والتنوع وكفاءة استهلاك الوقود في فئتها.

وقال بوب كارتر، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في تويوتا موتورز: "كفاءة استهلاك الوقود في سيارة سيينا 2021 الجديدة كليًا تجعلها أقل من البقية، وهذه الجائزة تسلط الضوء على تفانينا في صناعة السيارات الهجينة في أمريكا الشمالية، ويشرفنا بكل تواضع أن يتم الاعتراف بسيينا الجديدة كأفضل سيارة عائلية صديقة للبيئة لعام 2021".

وأضاف: "يوفر الجيل الرابع من Sienna، المصمم بجهود مشتركة، مزيجًا من والراحة والراحة والكفاءة في استهلاك الوقود والتنوع، كما يوفر Toyota Hybrid System II من سيينا 2021 قوة إجمالية تبلغ 245 حصانًا ومعدل استهلاك وقود مجمّع يقدر بـ36 ميلاً في الغالون وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئة".

وتم اختيار الفائزين بجائزة أفضل سيارة خضراء للعام 2021 من قبل لجنة تحكيم مرموقة تتألف من قادة في مجال الطاقة والبيئة، جان ميشيل كوستو رئيس جمعية مستقبل المحيطات، وألان لويد، الرئيس الفخري للمجلس الدولي للنقل النظيف وكبير الباحثين في معهد الطاقة، جامعة تكساس في أوستن؛ كلاي نيسلر ، الرئيس المؤقت لتحالف توفير الطاقة، ومات بيترسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Los Angeles Cleantech Incubator ورئيس المجلس الاستشاري لشركة Climate Mayors.

وتعتبر شركة تويوتا من أكبر الشركات في العالم التي تحظى بنسبة مبيعات قوية في العالم، وتنتج الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها السيارات السيدان والـSUV والسيارات الرياضية، كما تعمل شركة تويوتا على تطوير سياراتها لجذب العملاء لها من جميع أنحاء العالم.