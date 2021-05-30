تعرف على المستفيدين من قانون صندوق الطوارئ الطبية.. 5 حالات

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة هذا الأسبوع والمقرر عقدها اليوم وغدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة.

وتأتي أهمية هذا المشروع في ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة لكل مواطن في مصر.

وكانت لجنة الصحة التي أعدت التقرير، قد وافقت على هذا المشروع، لا سيما أنه يهدف إلى تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة، لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أهداف هذا المشروع:

1- القضاء على قوائم الانتظار بين المرضى من خلال استحداث آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين.

2- دعم شراء الأدوية.

3- تمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

4 - مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.

ويتضمن مشروع القانون، إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي ينص عليه القانون، ويكون لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، وفي مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.

يشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، كانت قد انتهت مناقشة مشروع القانون وإعلان موافقتها عليه، وطالبت بإضافة تعديل يقضي بمنح المصابين والمتوفين من الفريق الصحي جراء الإصابة بعدوى أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة، معاشا تكامليا من قبل الصندوق.