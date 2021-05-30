«يواصل التصدر».. فيلم أحمد نوتردام يحقق 243 ألف جنيه بدور العرض

تصدر فيلم «أحمد نوتردام»، للفنان رامز جلال، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، مساء أمس السبت، متفوقًا على فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي، وفيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، بحسب ما كشف الموزع محمود الدفراوي لـ«الوطن».

«أحمد نوتردام» حقق 243 ألف جنيه أمس

وحقق فيلم «أحمد نوتردام»، 243 ألف جنيه، أمس، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

ويجسد رامز جلال، خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة مختلفة، بينما تجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون مع الصحفى للتغلب على هذه المشكلات.

حصد فيلم «ديدو» 232 جنيها

فيما جاء فيلم «ديدو» في المركز الثاني، إذ حصد 232 جنيهًا، بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني يحقق 57 ألف جنيه

وحصد فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، المركز الثالث في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر وحقق ما يقرب من 57 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل.

حقق فيلم «للإيجار» لخالد الصاوي مايقرب 20 ألف جنيه أمس السبت، بدور العرض، في رابع أيام عرضه، حيث أنه ينافس 3 أفلام أخري تم طرحها بعيد الفطر المبارك، منهم فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال و «ديدو» لكريم فهمي وفيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربيني .

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة»، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الغموض.