«كيا» تقدم فرصة نادرة للطلب المسبق للإصدار الأول من EV6 الكهربائية

بعد الظهور الأول لمركبة EV6، تقدم «كيا» أمريكا للمشترين فرصة طلب طراز «EV6 First Edition» حصريًا مسبقًا، وبدءًا من 3 يونيو الساعة 10 صباحًا، يمكن للعملاء إيداع مبلغ 100 دولار قابل للاسترداد بالكامل لـ1500 نسخة فقط من سيارة «EV6»، حيث يتوقع التسليم في الربع الأول من عام 2022.

تتضمن ترقيات الإصدار الأول: شاشة عرض علوية، ونظام المساعدة على ركن السيارة الذكي عن بُعد، وفتحة سقف، وعجلات مقاس 20 بوصة، ونظام صوت Meridian فاخر مكون من 14 مكبر صوت، وإيصال طاقة بمحرك مزدوج وبطارية بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة.

وسيكون اللون الخارجي Urban Yellow والمقاعد الخضراء الداكنة في طراز Glacier حصريًا للإصدار الأول، وعتبات الأبواب المضاءة مع تسمية «الإصدار الأول» وشارة داخلية مرقمة تسلط الضوء على حجم الإنتاج المحدود.

وقال راسل واجر، نائب الرئيس للتسويق كيا أمريكا: «تمثل EV6 الجديدة كليًا مستقبل كيا، وتحتفل هذه النسخة الخاصة بالظهور الرائع الأول لمركبة كهربائية مخصصة لنا، ونريد الاحتفال بالسائقين المستعدين لسير مع كيا وتقديم شيء مميز وفريد ​​حقًا لاستكمال أنماط حياتهم في السيارات الكهربائية».

وتقوم كيا أيضًا باختيار واحدة من ثلاث هدايا خاصة متاحة لأول 1500 عميل للاحتفال أكثر بهذه اللحظة والفرصة التاريخية، حيث يمكن للمشترين الاختيار من شاحن منزلي لشحن مريح طوال الليل، أو رصيد داخل شبكة شحن وطنية، أو Apple iWatch.

يذكر أن كيا أطلقت EV6 الجديدة، في منتصف الشهر الجاري، وهي أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية BEV مخصصة للعلامة التجارية، فيما يشير تقديم تعمل كيا عل خطة «Plan S» التي ستقدم 11 طرازًا كهربائيًا جديدًا بالكامل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2026، بدءًا من EV6، التى ستحمل تشكيلة كيا EV اصطلاح لتسمية فريدًا.