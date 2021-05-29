متى تتكوَّن الأجسام المضادة عقب اخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة والسكان تعمل على تطعيم المواطنين هذه الفترة بنوعين من اللقاحات «سينوفارم واسترازنيكا»، مضيفا، لـ«الوطن»، أن هناك خطأ شائعا بين المواطنين وهو الاعتقاد بأنه حصل على الجرعة الأولى من اللقاح وهو بذلك قد اكتسب المناعة ضد فيروس كورونا ولن يتم الإصابة بالفيروس.

«الصحة»: مصر في مرحلة الترقب لانخفاض المنحنى الوبائي أو الارتفاع مجددا

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن المواطن يستطيع القول إنه حصل على اللقاح واكتسب مناعة بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بوقت يتراوح من أسبوعين لثلاثة أسابيع، فيما يتعلق باللقاح الصيني سينوفارم، أما لقاح أسترازينيكا نظرا لتفاوت الفرق بين الجرعتين فالمناعة المكتسبة تكون بنسبة 75% بعد الجرعة الأولى تصل إلى 95% بالحصول على الجرعة الثانية وذلك خلال 3 أشهر.

وأضاف «النادي» أن الشخص المتعافي من فيروس كورونا يستطيع الحصول على اللقاح بعد 3 أشهر من التعافي لأن جسمه يكون لديه أجسام مضادة خلال هذه الفترة من إصابته بالفعل، مشيرا إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة 100%، ولكن هو يعمل على خفة حدة الأعراض ويحولها من شديدة الخطورة إلى بسيطة ومتوسطة.

وطالب عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين بالإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتا إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية حتى بعد الحصول على أخذ اللقاح.

وأوضح أن الفترة الحالية يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا حالة من الاستقرار في أعداد مصابي فيروس كورونا وكذلك الوفيات ونحن في مرحلة «الترقب» خلال الأسبوعين المقبلين لمعرفة إذا كان المنحنى سيظل في الانخفاض أو الارتفاع «كله حسب سلوكيات المواطنين وتحركاتهم».

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.