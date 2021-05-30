رفع 220 حالة إشغال طريق وإزالة 8 تعديات بالبحيرة

وجهت محافظة البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما شددت المحافظة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، ما أسفر عن رفع 163 حالة إشغال مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع (الموقف- السريع- الكوبري العلوي - طريق النصر- الشاذلي- الجيش- إفلاقة- النفق- الأوتوبيس- سيدي عمر- المحطة) وتم تحرير 6 محاضر إشغالات.

وفي مدينة أبو حمص، تم إزالة 57 حالة إشغال طريق، ما بين ثابت ومتحرك، وأعلنت الوحدة المحلية أن الحملات تستمر حتى المساء.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات، ودمنهور، وبدر، عن إزالة 8 تعديات على مساحة 960 م2 عبارة عن إزالة عدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرى الوفائية وطيبة بالدلنجات بمساحة 450 متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.