 إزالة حالات تعدي على منافع الري والأراضي الزراعية بتلا وشبين وأشمون 

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالات فورية لعدد من حالات التعدي على منافع الري والأراضي الزراعية بمساحة 4792 م2، منها إزالة عدد من الحالات على منافع الري بقرية كوم مازن وترعة النعناعية التابعة للوحدة المحلية بكفر ربيع مركز تلا بإجمالى مساحات 4472 م2.

وأضاف أنه جرى إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة أشمون على مساحة 170م2، وكذا إزالة حالة تعدي آخر بقرية كفر البتانون شبين الكوم على مساحة 50م2.

وأكد أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيراً إلى تكثيف الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.