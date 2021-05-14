إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية في 4 مراكز بأسيوط

شنت أجهزة مدن ومراكز أسيوط، حملات موسعة في البداري والقوصية والفتح وساحل سليم، تحت إشراف رؤساء المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها مديريتي الزراعة والري وحماية الأراضي وقسم الإزالات والجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والأحواض، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ومديرية الأمن ومركز الشرطة بكل مركز، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق هذه المراكز والقرى التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية في المهد، حيث تم تنفيذ إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية عند كوبري فارس بقرية تل الزوايدة ومصب حمد الأسمر بمركز البداري، و3 حالات بحوض مكارم بقرية رزقة بالمنشأة الكبرى، وحوض صالح دوس قرية مير، وحوض أحمد الغربي بقرية مير في مركز القوصية، وحالة بقرية بني مر بمركز الفتح، وحالتين بحوض الستين وجزيرة ساحل سليم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

محافظ أسيوط: التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، شدد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك وأيام الإجازات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، دون تهاون أو تقاعس، مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي.

وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ قراره الصادر بشأن تشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن، برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسؤولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، ومسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة، بحيث تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص، وكذلك التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية التي هي مصدر الأمن الغذائي لنا جميعاً، مؤكداً على أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وأضاف عصام سعد، أن ملف التعديات على الأراضي يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، وهناك تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستنفار كافة جهود الأجهزة المعنية لرصد جميع التعديات على الأراضي وإزالتها فوراً، وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.