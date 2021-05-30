وفاة 50 شخصا بسبب الفطر الأسود في ولاية هندية و650 يتلقون العلاج

قال رئيس وزراء ولاية هاريانا، الهندية، مانوهار لال خاطار، إنَّ 50 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مرض الفطر الأسود، الذي ارتبط مؤخرًا بانتشار فيروس كورونا المستجد، في الولاية حتى الآن، بينما يخضع 650 آخرون للعلاج من العدوى في مستشفيات مختلفة تابعة لكل من الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس وزراء ولاية هاريانا، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ هناك أكثر من 750 حالة إصابة بالفطر الأسود في هاريانا حتى الآن، وقد شُفي 58 شخصًا بينما فقد 50 شخصًا حياتهم ويبحث 650 مريضًا عن العلاج.

وتابع، في كلمته أمام المؤتمر الذي عقد بشكل افتراضي، أنَّ الحكومة تشتري الحقنة المستخدمة في علاج مرض الفطر الأسود في حين أن بعض المخزون متوفر بالفعل ويتمّ استخدامه في المستشفيات الحكومية، مستكملًا «لدينا 6 آلاف عبوة للحقن خلال اليومين المقبلين، وسنحصل على 2000 عبوة أخرى بينما قدمنا ​​طلبًا لشراء 5 آلاف عبوة إضافية».

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الولاية تمديد الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا في ولاية هاريانا لمدة أسبوع حتى 7 يونيو المقبل، حيث خففت القيود المفروضة على أوقات المتاجر ومراكز التسوق.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال «خاطار» إنَّه رغم وجود بعض التحسن النسبي في وضع إصابات فيروس كورونا في الولاية، فقد تقرر تمديد الإغلاق حتى الساعة 5 صباحًا يوم 7 يونيو.

ولفت إلى أنَّ المتاجر التي سُمح لها في وقت سابق بفتح أبوابها على أساس فردي وزوجي من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، ستفتح الآن من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

واستكمل: «تلقينا إقرارات من جمعيات وأسواق وبعد ذلك قررنا تغيير أوقات العمل حتى تصبح أكثر ملائمة، ومع ذلك، سيستمر فتح المحلات وفقًا لنظام الفردي والزوجي، بحسب عدد ساعات العمل لكل منشأة».