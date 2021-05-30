هل الفطر الأسود معدي؟.. تقرير هندي يجيب: نتنفس جميعا الفطريات

سلط تقرير لصحيفة «تايمز أوف إنديا» الضوء على بعض الأخطاء الشائعة بشأن مرض الفطر الأسود، والذي يسجل انتشارا متزايدا في الهند، وظهرت حالات أخرى منه في بعض الدول لدى المتعافين من فيروس كورونا، حيث كانت الإجابة على سؤال هل الفطر الأسود معدي؟ واحدة من الأمور التي تتطرق لها التقرير، والذي من بين ما أشار إليه من أخطاء الاعتقاد بأن الفطر الأبيض أكثر خطورة من الأسود.

«تايمز أوف إنديا» يجيب على سؤال هل الفطر الأسود معدي؟

وقال التقرير إن عدوى مرض الفطر الأسود ليست معدية، ما يعني أنه لا يمكن نقلها إلى شخص سليم بعد الاتصال الوثيق بشخص مصاب. ووفق التقرير، عادة ما تكون هذه القوالب الفطرية موجودة في البيئة ويتنفسها جميعًا.

وأوضح تقرير «تايمز أوف إنديا»، أن مرض الفطر الأسود يسبب العدوى فقط للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، بسبب الاستخدام المفرط للستيرويدات ومرض السكري غير المنضبط.

كما يشير التقرير إلى أن انتقال عدوى مرض الفطر الأسود يرتبط بتناول الزنك ومزيج من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا، وقد انتشار الفيروس بقوة في الهند من زيادة حالات الإصابة بالفطريات المختلفة سواء الأسود أو الأبيض أو الأصفر.

من الصعب تجنب العفن المسبب لعدوى الفطر الأسود

وفي إطار الحديث حول هل الفطر الأسود معدي؟، يذكر التقرير الهندي أنه من الصعب تجنب العفن الذي يسبب هذه الالتهابات الفطرية لأنها موجودة في كل مكان حولنا، خاصة في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد.

ويضيف: «يمكن أن تطال العدوى أي شخص لديه جهاز مناعة ضعيف. وأولئك الذين يعانون من مرض السكري وفيروس نقص المناعة البشرية معرضون أيضًا للخطر».

درجة خطورة الفطر الأسود والفطر الأبيض.. خبراء يوضحون

وبعد الإجابة على سؤال هل الفطر الأسود معدي؟، يتطرق التقرير إلى تساؤل آخر بشأن درجة خطورة مرض الفطر الأسود مقارنة بفطريات أخرى، إذ تشير عدة تقارير إلى أن عدوى الفطر الأبيض أكثر خطورة من العدوى السوداء، ومع ذلك، هذا ليس صحيحا.

ويوضح التقرير الهندي أن الفطر الأبيض يتساوى في خطره مع الفطر الأسود. ووفقًا لبعض الخبراء، فإن عدوى الفطر الأبيض التي يتم الإبلاغ عنها ليست سوى داء المبيضات.

وقد شدد البعض في الواقع على أن مرض الفطر الأسود أكثر تغلغلا وقد تسبب في كثير من الضرر للجيوب الأنفية والعينين والدماغ ويتطلب مواجهته جراحة مكثفة.