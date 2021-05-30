هل الفطر الأسود معدي؟.. «الصحة» تحسم الجدل بشأن التخوفات من المرض

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم بشأن مرض الفطر الأسود، والتخوفات الشديدة بين المواطنين، والتساؤلات الخاصة بطرق العدوى من الفطر الأسود، حيث تلقت وزارة الصحة والسكان عدد من الأسئلة حول، هل الفطر الأسود معدي أم لا، وما هي طرق الوقاية من مرض الفطر الأسود، وما الفئات المعرضة لخطر الإصابة بهذا المرض، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير الإجابة عن سؤال هل الفطر الأسود معدي أم لا؟.

هل الفطر الأسود معدي؟

وذكرت وزارة الصحة والسكان من خلال الطب الوقائي، أنّ مرض الفطر الأسود غير معدي ولا ينتقل من إنسان إلى آخر أو بين الإنسان والحيوان، موضحة أنّ أعراض مرض الفطر الأسود تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان.

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها خاص بالفطر الأسود، أنّ المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات، والتي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بـ«الفطريات المخاطية».

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، حددت وزارة الصحة والسكان هذه الفئات، كما يلي:

- مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.

- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.

- مرضى الإيدز.

- المرضى الذين تلقوا نقل للأعضاء أو نقل للخلايا الجذعية.

- الهبوط الشديد في عدد كرات الدم البيضاء.

- الاستخدام المفرط لفترات طويلة للكوريتزون.

- مدمنو المخدرات المحقونة.

- الحروق والجراحات والجروح.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، وخصصت الوزارة للمواطنين خط ساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن أي فيروسات أو أمراض والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.