وزيرة التخطيط في «الشيوخ»: خطة التنمية تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4%

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، الخطة الاستثمارية للعام 2021/2021، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، موضحة أن القسم الثالث منها يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضية التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متابعة أنه يتوقع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات التحفيز، بالإضافة إلى استعراض حجم الـموارد الكلية المتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج الـمحلي والنمو الاقتصادي ومعدلاته.

وأضافت «السعيد»، أن خطة عام 2021/222 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وتابعت «السعيد»، أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدر لعام الخطة، يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.

وفيما يتعلق بالـمُساهمات النسبية لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت هالة السعيد أنه من المتوقع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام 2021/2022، مع ارتفاع المساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، ويبرز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.