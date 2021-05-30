الشهيد 81.. «أطباء الدقهلية» تنعى ثاني طبيب يتوفى بكورونا خلال 48 ساعة

فقدت نقابة الأطباء بالدقهلية، ثاني طبيب خلال 48 ساعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بوفاة الدكتور عبد الفتاح السيد السعيد عزام، استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال المبتسرين سابقا بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي، ليصبح الشهيد رقم 81 بين أطبائها الذين توفوا بكورونا منذ بدء الجائحة عام 2020، وسبقه الدكتور محمد الداوودي، استشاري طب الأطفال بالمعاش، والذي توفي بعزل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد معاناة من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

نقابة أطباء الدقهلية تنعى الشهيد 81

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيان نعي قالت فيه: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتور عبد الفتاح السيد السعيد عزام، استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال المبتسرين سابقا بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي، رحمه الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون»

ونعت النقابة 3 أطباء آخرين الأسبوع الماضي وهم: الدكتور عصام القدوسي استشاري الجراحة ابن مدينة المنزلة، الذي توفي بمستشفي قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، والدكتور نعيم أبو العيلة، رئيس قسم الصدر بمستشفى المنزلة العام، أثناء علاجه بمستشفى صدر المنصورة، بالإضافة إلي إدراج الدكتور إيميل فايز متياس، أستاذ الفسيولوجيا بكلية طب المنصورة الذي توفي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة في شهر ديسمبر الماضي وأدرجته النقابة بعد تقديم المستندات اللازمة لذلك.

الشحات: لا ننسى شهداءنا

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة في الدقهلية وحدها وصل إلى 81 طبيبا منذ بدء الجائحة عام 2020 وحتى الآن، ومن أجل ألا ننسى دور هؤلاء الأطباء في مقاومة الجائحة تم عمل لوحة أطباء الواجب والتي تضم أسماء وصور جميع الذين توفوا في الجائحة منذ بدايتها إلي الآن وتم وضعها في مدخل النقابة، لنؤكد على دورهم الهام والفعال، وأننا لا ننسى أبدا زملاءنا.

وأضاف الشحات لـ«الوطن»، أن الدكتور عبد الفتاح السيد السعيد عزام استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال المبتسرين سابقا بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي، هو الشهيد رقم 81 بين أعضاء النقابة، وأنه توفي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ومعاناته مع المرض.