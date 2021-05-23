وفاة رئيس قسم الصدر بمستشفى المنزلة متأثرا بإصابته بكورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية اليوم، ثاني طبيب يتوفى بفيروس كورونا المستجد خلال 3 أيام، وهو الدكتور نعيم أبو العيلة، رئيس قسم الصدر بمستشفى المنزلة العام، أثناء علاجه بمستشفى صدر المنصورة، ليكون الشهيد رقم 78 في قائمة أطباء الواجب والتي أعدتها نقابة أطباء الدقهلية تكريما لضحايا فيروس كورونا من بين أعضائها.

وتأتي وفاة «أبو العيلة» بعد 3 أيام من وفاة الدكتور عصام القدوسي استشاري الجراحة ابن مدينة المنزلة، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توفى بمستشفي قصر العين الفرنساوي بالقاهرة.

ونشرت نقابة أطباء الدقهلية، نعيًا على صفحتها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: «نتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتور نعيم أبو العيلة، رئيس قسم الصدر بمستشفي المنزلة العام، رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور نعيم أبو العيلة، رئيس قسم الصدر بمستشفي المنزلة العام، هو الشهيد رقم 78 بين أعضاء نقابة الدقهلية فقط، منذ ظهور جائحة كورونا في مصر عام 2020، والذي توفي بعزل صدر المنصورة بعد قضي به حوالي 4 أسابيع تحت العلاج وتدهورت حالته وتوفي به.

قائمة أطباء الواجب بالدقهلية تضم 78 طبيبا

وأضاف «الشحات» في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى ضم الدكتور نعيم أبو العيلة إلي «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، والتي أعدتها النقابة منذ بداية جائحة كورونا وجمعنا فيها جميع الأطباء الذين ثبتت وفاتهم بفيروس كورونا المستجد، ووضعنا صورهم في مدخل النقابة بمدينة طلخا، تكريما وتخليدا لهم.

وأشار إلي أن وفاة الدكتور نعيم أبو العيلة جاءت بعد 3 أيام من وفاة الدكتور عصام القدوسي استشاري الجراحة ابن مدينة المنزلة، وهو الشهيد رقم 77 بين أعضاء نقابة الدقهلية فقط، والذي كان يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ فتره طويلة وجاء إلي مصر في إجازة وأصيب بفيروس كورنا وعندما تدهورت حالته دخل قسم العزل بمستشفي قصر العين الفرنساوي بالقاهرة حيث توفي به.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية بدأت في رصد الأطباء الذين يتوفون بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مصر عام 2020 وسجلت إلي ألآن 78 شهيدًا حتى الآن منهم 51 طبيبًا خلال عام 2020 و 27 طبيب خلال 2021.