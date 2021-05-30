عاجل.. إعادة دفن 94 جمجمة وعظام بالقليوبية واكتشاف مكان جديد به رفات

94 رجلا وسيدة ماتوا ودفنوا في مقابر الصدقة لعدم وجود مقابر لهم أو لم يكن لهم حظ في الدنيا، أو لأنهم ماتوا غرباء، فقد كان لهم الحظ في أن يكفنوا مرتين مرة عندما ماتوا وأخرى بعد نبش قبورهم، فبعد سنوات أو شهور من دفنهم يأتي مقاول فيطمع في الأرض التي دفنوا بها فينبش قبورهم ويأتي بسيارات ويضع الرفات والأتربة والجماجم عليها، وتلقي بهم في مكانين متفرقين في محافظة القليوبية، ولولا الصدفة واستنكار الأهالي ما حدث من وجود جماجم ورفات في أرض فضاء ما علم أحد عن طمع هذا المقاول شئ.

اكتشاف مكان جديد به 62 جمجمة

حصرت محافظة القليوبية، اليوم، عدد الجماجم التي تم العثور عليها وهم: 32 جمجمة أخرى بمكان آخر في «قليوب»، لتكشف التحقيقات عن وجود عدد 62 جمجمة في منطقة «حي شرق»، وذلك بعد أن أرشد عنهم المقاول الذي طمع في «أرض مقابر الصدقة» فأزالها وألقى بجزء من الرفات بأسفل الطريق الحر بقليوب، وبعد القبض عليه تبين أنه ألقي بمعظم الرفات في قطعة أرض فضاء ملكية خاصة بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد بحي شرق ، وبعد الذهاب إليها اكتشفت الأجهزة المحلية وجود 62 جمجمة ورفات الموتى.

النيابة العامة تأمر بإعادة تكفين ودفن الرفات والجماجم

أمرت النيابة العامة بإعادة تكفين الرفات والجماجم، وإحضار سيارات «تكريم الإنسان» وإعادة دفنهم في أماكنهم مرة أخرى ووجهت النيابة العامة للمقاول اتهامات بنبش القبور واستخراج جثث دون تصاريح من الجهات المختلفة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها مع مدير النظافة بحي غرب شبرا الخيمة، و2 من السائقين على خلفية واقعة العثور على رفات أسفل الكوبري الحر بمنطقة أم بيومي والطريق الحر بقليوب، وطلبت تحريات المباحث.

مكتشف الجماجم: ما حدث من جريمة شنعاء

وقال طارق عبد المنعم، مكتشف الرفات، لـ «الوطن» أنه عند عودته من عمله في السادسة صباحاً، لمح الرفات والجماجم ملقاة على الطريق، وبدأ في تصوير وبث الواقعة مباشرةً عبر صفحته على موقع فيسبوك، ليعرض بعض الجماجم الملقاة في الطريق العام والعظام والأكفان، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور، وقامت بضبط المتورطين في الواقعة.

ووصف عبد المنعم الوضع بأن المنظر كان سيئاً للغاية، ويدل على عدم احترام حرمة الموتى، وما حدث من جريمة شنعاء، موجها الشكر للأجهزة الأمنية على الإستجابة السريعة وضبط المتورطين.

فتح تحقيق في الواقعة لبيان تورط سيارة الحي من عدمه

ومن جهة أخرى قررت الأجهزة التنفيذية تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وبيان تورط سيارة من الحي في الواقعة من عدمه، وبلغ الحصر النهائي للجماجم و الرفات التي عثر عليها إلي 94 جمجمة منها 62 جمجمة بحي شرق شبرا، و32 جمجمة أخرى بناحية قليوب.