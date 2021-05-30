مؤتمر دولي بجامعة دمنهور يستعرض أهمية التمريض في ظل جائحة كورونا

نظمت كلیة التمریض بجامعة دمنھور، المؤتمر الدولي الثاني لطلاب الدراسات العلیا والافتراضي الأول تحت شعار «الرؤیة المستقبلیة للتمریض: نحو التمیز البحثي وریادة الأعمال»، بھدف الكشف عن آخر ما توصلت إلیه العلوم في مجال التمریض و البحث العلمي، واستخدام التقنیات الحديثة في التدریب والتعلیم في ظل جائحة كورونا، وكذلك لعرض أبحاث الممارسات التمریضیة الحدیثة المبنیة على البراھین بمشاركة 35 طالب وطالبة من طلاب الدراسات العلیا بالكلیة وطالبات كلية التمريض بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية.

أهمية البحث العلمي لدى دول العالم

وأوضح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن تطوير البحث العلمي أحد أهم غايات الدول والمجتمعات التي تطمح لتطوير أبنيتها المعرفية والعلمية، وبالتالي تحقيق الازدهار والتفوق في جميع مناحي الحياة.

وتبرز أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول على البحث العلمي، إدراكاً منها بمدى أهمية البحث العلمي في تحقيق التقدم والتطور الحضاري واستمراريته وأصبحت منهجية البحث العلمي وأساليب القيام بها من الأمور المسلم بها في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث.

أهمية المؤتمرات العلمية الدولية

وأشار «صالح» إلى أهمية المؤتمرات العلمية بقدرتها على خلق تجمع بشري يدعم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وتساهم المؤتمرات في تطوير الأبحاث المختلفة وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الباحثين والحاجة الملحة لدعم بعض الأبحاث التي تساهم في تطوير وتحسين التقنيات اللازمة لخدمة المجتمع البشري بشكل مؤثر وفعّال.

أهمية التمريض في ظل جائحة كورونا

زأكدت الدكتورة إیناس إبراهيم، على أھمیة البحث العلمي في مجال التمریض، على الصعید المھني وعلى صعید تطویر الممارسات الصحیة الحالیة والمستقبلیة في ظل جائحة كورونا، حیث تعد الأبحاث العلمیة في مجال التمریض عنصراً رئیسیاً مھما لتطویر العملیة التعلیمیة، والممارسات المھنیة لمھنة التمریض، بما یضمن سلامة المرضى في النظام الصحي لبلدنا الحبیب مصر، ووفقاً لتوجھات رؤیة الدولة 2030.

توصيات هامة في ختام المؤتمر

اختتم المؤتمر أعماله بإصدار عدد من التوصیات المهمة الرامیة إلي التمیز البحثي وتحسین الممارسات التمریضیة، بالإضافة إلى ذلك أن المؤتمر یلقي الضوء على مفھوم ریادة الأعمال في مھنة التمریض، والتي تساھم في توفیر فرص العمل الحر التي تتیح للتمریض تحقیق رؤیتھم وشغفھم لتحسین النتائج الصحیة باستخدام مناھج مبتكرة، وسد الفجوة بین التعلیم التمریضي والخدمات الصحیة و التمریضیة المبتكرة، ضمن بیئة الرعایة الصحیة التي یمكن تحسینھا من خلال برامج قائمة على الكفاءة.