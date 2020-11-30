كلية التمريض بأسوان تفتح باب القبول لخريجي المعاهد الصحية

قال الدكتور أحمد غلاب، محمد رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تتأهب لنقل كلية التمريض من مقرها بالسد العالي إلي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة فور الانتهاء من باقي التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، أن الكلية أعلنت عن فتح باب التقدم علي مدار يومين من طلاب المعهد الفني للتمريض والمعهد الفنى الصحي للعام الدراسي الجاري، في ظل وجود قوة استيعابية من مدرجات وقاعات للدرس ومعامل بحثية وعلمية مجهزة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وقالت الدكتورة أمل محمد عميدة، كلية التمريض بجامعة أسوان، إن كلية التمريض تضم 8 أقسام ومدة الدراسة بها 4 سنوات وجرى فتح باب التقدم علي مدار يومين بداية من أمس الأحد لخريجي المعهد الفني للتمريض والمعهد الفنى الصحى على مستوي الجمهورية وذلك لأعلى تقديرا من الحاصلين على درجة امتياز وجيد وجدا ويتم اختبار قدرات المتقدمين في ضوء العدد المسموح به طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كان المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وقعا بروتوكول تعاون مشترك بين منطقة الصعيد للسباحة والجامعة "ممثلة في كلية التربية الرياضية"، بحضور الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد رزق بدر، المدرس بالكلية، وأمين صندوق منطقة الصعيد للسباحة.

ويهدف البروتوكول لنشر رياضة السباحة وتطوير اللعبة في صعيد مصر، من خلال الدورات الأكاديمية والتدريبية سواء العملية أو النظرية، وقال "دهب" إن توقيع البروتوكول جاء في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "الرياضة أمن قومي"، التي وضعها ضمن خطة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، الذي يولي اهتماما كبيرا للنهوض بالسباحة في الصعيد، وسيتم الإعداد لدورات تدريبية في جميع محافظات الصعيد، تحت إشراف عميد كلية التربية الرياضية، ووضعت خطط زمنية محددة، لتنفيذ رؤية الاتحاد المصري للسباحة في هذا الصدد.