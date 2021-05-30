هاني سري الدين: محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر

طالب النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بمراجعة 4 ملاحظات على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض على الجلسه العامة للشيوخ اليوم الأحد.

وأوضح سري الدين، أن النقطة الأولى تتعلق بمحو الأمية المستهدف في خطة هذا العام، موكدا أن هذه المسألة لم تواجه بنفس الأهمية التي واجهت بها الحكومه أمورا أخرى.

مقترح بتحديد خريطه للاستثمار وخطة للإصلاح التشريعي

وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر، ولنا مثال في شمال الصعيد، نسبة الأمية 35% وهو ما انعكس على نسبة الفقر، موضحا أن ما رود من مجهودات لا تليق بخطورة هذه القضية، بالنظر إلى أن 25 % من المصريين إميين، ومن ثم 30 % تحت خط الفقر، وليس من المعقول أن يكون ضمن الخطة أن العلاج فصل محو أمية، أرجو أن تكون المسألة في أولويات خطة التنمية.

وتابع سري الدين أن نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكلية 25% استثمارات عامة، و25 % استثمارات خاصة، ورغم أن هناك نسبة ارتفاع 61% إلا أن النسبة لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص الذي يعد ضرورة لتحقيق خط التنمية.

واقترح سري الدين أن يكون على أجندة خريطه الاستثمار، خطوه الإصلاح التشريعي للتنمية بدون معدلات استثمار، لافتا إلى أنه آن الأوان لتحقيق التنمية المستدامة في الاستثمار الخاص، ولن يكون هناك تنفيذ لتلك الخطة دون وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تطبيقها،

وتساءل سري الدين، أين خطه تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وقطاع الكهرباء؟، موضحا أنه لن تحدث تنمية إلا إذا تحققت في هذه المجالات أولا.