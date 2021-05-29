‏جامعة طنطا تحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات في محو الأمية

‏أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي، فوز الجامعة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية عن دورة أبريل 2021.

وأكد زكي، أن الجامعة من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لمحو أمية باعتباره واجب وطنى وأساس للنهوض والتنمية.

أشار الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة احتلت المركز الثالث على مستوى ٢٥ جامعة حكومية بعد جامعتى المنصورة والزقازيق، وذلك وفقًا لتقرير الإنجاز الصادر عن ‏الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، موجهًا ‏الشكر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وطاقم العمل الإداري القائم على تنفيذ المشروع.

أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن هذا النجاح يأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة طنطا، واستمرارا للدور الرائد في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وبالتنسيق بين قطاع شئون البيئة بالجامعة وفرع هيئة محو الأمية بالغربية.

وأضاف أن محو الأمية مسئولية قومية مشتركة لكافة الأجهزة والهيئات والجامعات فى النهوض بالمجتمع، والقضاء على الآمية خاصة فى القرى والنجوع.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في وقت سابق، أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار رئيس الجامعة، إلى اهتمام الجامعة بهذه الفئة ودعمها فى إطار التوجه التنموى للدولة المصرية، وفقا للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، من خلال المؤتمر العلمى الدولى السابع الافتراضي، والذي تنطلق فعالياته اليوم، وتنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة تحت عنوان: «رؤى التعليم النوعى لتحقيق ‏التنمية المستدامة ‏عربيًا وأفريقيا».

وأعرب عن سعادته بمناقشة المؤتمر الدولي السابع، سبل توظيف بحوث التربية الفنية في دعم الطاقات البشرية لذوي الهمم واستدامتها، ودور الـتربية الموسيقية لدمج ذوي الهمم بالمجتمع العربي والأفريقي، ودور الآقتصاد المنزلي في دمج ذوي الهمم فى المشروعات الصغيرة، فضلًا عن توظيف مستحدثات طرق التدريس لتنمية الإبداع لدى ذوي الهمم.