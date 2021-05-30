توجيه عاجل بتقليص مدة الامتحان بالجامعات والتوسع في التصحيح الإلكتروني

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في عدد من الجامعات الحكومية وتستمر لمدة شهر، وسط إجراءات احترازية لمجابهة خطر فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات أثناء الامتحانات.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وجّه رؤساء الجامعات بتقليص وقت الامتحانات حال سماح بنود اللائحة بذلك، وأن تعتمد الأسئلة على طبيعة الدراسة بالكلية، والتوسع في الأسئلة ذات التصحيح الإلكتروني، مثل الاختيار من متعدد المزاوجة الصح والخطأ، وإذا تعذر ذلك في الأسئلة الخاصة بالامتحانات والاختبارات.

وأضاف المصدر، أنّ وزير التعليم العالي وجّه المجلس الأعلي للجامعات باللجوء لأسئلة الإجابات القصيرة، على أن تقيس الأسئلة في مجملها مجالات تتراوح من التذكر والفهم إلى التطبيق والتحليل وحل المشكلات، مع ضرورة تغطية جميع مخرجات التعلم، كما يتم تنفيذ التقييم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار ملاءمتها للمخرجات التعليمية المراد قياسها بما يستوفي المتطلبات المعرفية والمهارية في هذه المقررات.

ونوه المصدر، بأنّ المجلس الأعلى للجامعات، فضل أن تعقد الاختبارات إلكترونيا في قاعات مخصصة لذلك في الجامعات، حسب إمكانيات كل جامعة، أو أن تلجأ الكلية إلى الطرق التقليدية في الامتحانات النظرية.

عبدالغفار: تصحيح الامتحانات بالتبادل وحفظ الأوراق بمقار الكنترولات 48 ساعة أولا

ووضع المجلس الأعلى للجامعات، عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر فيروس كورونا، بأعمال الكنترولات بالجامعات، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني جاءت كالآتي:

1- تحفظ أوراق الامتحان داخل مقار الكنترول لمدة 48 ساعة على الأقل.

2- ضرورة ارتداء أعضاء هيئة التدريس بالكنترول وقاعات التصحيح الكمامة والقفازات.

3- إعداد جداول للتصحيح بالتبادل بين أعضاء هيئة التدريس لتجنب التكدس في قاعات التصحيح ويراعي وجود مسافة 1.8 متر بين كل مصحح والآخر.

4- تقليل كثافة التواجد بتوزيع الأعمال والمهام على أعضاء الكنترول بحيث يتواجد نصف العدد لمتابعة أعمال الامتحانات والتصحيح الإلكتروني والرصد والتبادل فيما بينهم.