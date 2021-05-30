اليوم.. الجامعات تبدأ امتحانات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني

يبدأ عدد من الجامعات الحكومية اليوم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، تنفيذاً لقرارات «الأعلى للجامعات الحكومية»، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات موافقة لمنظومة التعليم الهجين الذى يدمج بين نظامى التعليم التقليدى والتعليم عن بُعد، فضلاً عن عدم خروج الأسئلة عن المنهج الدراسى المقرر خلال الفصل الدراسى الثانى، والاهتمام بضرورة ارتداء الكمامة لجميع منتسبى الجامعة.

وبدأت كلية التجارة جامعة عين شمس، أمس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية، على أن تبدأ اليوم امتحانات مراحل البكالوريوس بمختلف الفرق الدراسية، وقال الدكتور خالد قدرى، عميد الكلية، إن الكلية جهزت لجان الامتحانات مع ترك مسافات داخل اللجان وتحقيق التباعد الاجتماعى فى الجلوس بين الطلاب، وكذلك استخدام المعقمات والمطهرات، فضلاً عن تخصيص لجان عزل للامتحانات داخل الكلية فى حال الاحتياج إليها، موضحاً أن امتحانات الفرق النظامية بالمراحل المختلفة ستبدأ اليوم الأحد.

كذلك تبدأ اليوم امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة المنصورة لعدد من الفرق الدراسية، حيث أوضح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، أنه جرى التشديد على ألا تخرج أسئلة الامتحانات عن المقرر الدراسى.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسى الثانى، التى تنطلق فى يونيو طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

«الخشت»: ضوابط للدخول والخروج وغرف للعزل وقاعات للتصحيح والكنترول.. وآليات للتعامل مع الوافدين

وقال «الخشت»، إن الجامعة استعدت مبكراً بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامى الـ«أون لاين» والحضور، طبقاً للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين فى الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقاً لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأوضح أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الخشت» أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين فى عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيراً على الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحى على جميع لجان الامتحانات بالجامعة، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعى بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما قد يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه، وذلك وفقاً للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا فى إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومى من خلال اللجان العليا المشكّلة بكل كلية.

في الوقت نفسه أنهت جامعة حلوان استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى التى من المقرر أن تنطلق مطلع يونيو الجارى، وأكد رئيس الجامعة أهمية التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجود الفرق الطبية على مداخل ومخارج الكليات وأبواب الجامعة للكشف والفحص الطبى لجميع الطلاب.

ورفعت الإدارة الطبية بجامعة بنها حالة الطوارئ استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، فى إطار توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقال الدكتور شريف المهدى، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، إنه تم المرور على جميع الإدارات والعيادات الطبية بالكليات، لمتابعة استعداد كل الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، لمواجهة أى حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

وأكد «المهدى» أنه تم توفير كواشف حرارية للكشف على الطلاب قبل دخول الامتحانات، إضافة إلى توفير أجهزة لقياس الضغط والسكر بالإدارات الطبية وتخصيص غرف عزل لاستقبال أى حالات طارئة بين الطلاب، ووجَّه مدير عام الشئون الطبية بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.