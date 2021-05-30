أبوشقة: مصر تسير بخطي ثابتة لبناء اقتصاد على أعلى مستوى رغم كورونا

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنّه بات جليا وواضحا على نحو أذهل المراقبين والاقتصاديين في العالم، أنّ مصر حققت نجاحا اقتصاديا رغم جائحة كورونا التي أرهقت اقتصاديات كل الدول في العالم، ورغم التحديات في الداخل والخارج، متابعا: «كنا أمام مشروعات عملاقة هدفها المواطن المصري وصحة المواطن المصري، ودليل ذلك القوانين التي تصدر تباعا هدفها المواطن المصري».

وأعلن أبوشقة، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، تأييده لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض على الجلسة العامة للشيوخ، أنّ المشروع المقدم بما له من أهمية كبيرة طبقا للمادة 249 من الدستور، التي توجب أخذ رأي مجلس الشيوخ لمشروع الخطة المستدامة لمشروع التنمية الاقتصادية، ويعرض هذا الرأي على الرئيس ومجلس النواب ويصدر بقانون، وعلينا أن نفخر به ونشير لهذا المشروع الوطني، لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أنّ مصر جادة وتسير بخطى ثابتة وقوية لبناء اقتصاد على أعلى مستوى، ورغم أنّ الموشرات الاقتصادية والبطالة تشير إلى تدهور كبير في أزمة كورونا، لكن الدولة مستمرة في الوفاء بمتطلبات المواطن المصري والبناء مستمر.

ووجّه أبوشقة، التحية والشكر للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، موكدا تحية وتقدير للمجهود العلمي على هذا البيان الجامع المانع الشافي، الذي سلّط الأضواء على حقيقه الإصلاح الاقتصادي الذي يجري في مصر.