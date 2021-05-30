«مستشفى الحميات» تنفي ما تردد عن وفاة سيدة بالفطر الأسود

نفى الدكتور إسماعيل عثمان، مدير مستشفى حميات سوهاج، ما تردد عن وفاة سيدة بالفطر الأسود داخل المستشفى، مؤكدًا أن المريضة كانت محجوزة في العناية المتوسطة لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبدأ يظهر لديها التهاب في الجيب الأنفي أثناء تلقيها العلاج، ما أدى إلى ظهور احمرار في الوجه.

وذكر أنه من البديهيات الطبية عندما يتم مشاهدة مثل هذا الأمر تُجرى الفحوصات اللازمة، تفاديًا لأن يكون هناك التهابات فطرية سواءً عادية أو فطر اسود.

وأضاف «عثمان»، أن عمل الفحوصات هو إجراء طبي روتيني، مثل أن يصاب شخص باحمرار في الساق فيتم عمل أشعة للتأكد من عدم وجود جلطات، لافتًا إلى إجراء أشعة للمريضة أظهرت وجود التهابات في الجيوب الانفية، وتورمات في الجيب الأنفي، وبعدها أُخذت عينة من الجيب الأنفي لإجراء التحليل، وكان هذا الإجراء يوم الجمعة الماضي، وتوفيت المريضة يوم أمس السبت.

التهاب المريضة عادي يزول بالمضادات الحيوية وليس فطر أسود

وأكد مدير مستشفى حميات سوهاج، أن الالتهاب الذي كانت تعاني منه السيدة المتوفاة هو التهاب عادي، نافيًا أن يكون الالتهاب «فطر أسود»، لافتًا إلى أن تلك الالتهابات تزول بالمضادات الحيوية.

وأكد أن السيدة توفيت قبل أن تتلقى العلاج من هذا الالتهاب، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن السيدة توفيت بالفطر الأسود، لا أساس له من الصحة.

وقال «عثمان»، إن الاشتباه شيء والمرض شيء آخر، ولا يوجد ما تخفيه إدارة المستشفى عن المواطنين، مطالبًا المواطنين بالتريث قبل تداول أخبار تثير بلبلة.

الفطر الأسود غير معدٍ ويظهر مع مرضى الأورام

وأضاف «عثمان»، أنه عندما يكون هناك مرض لابد وأن يتم الإعلان عنه، مؤكدًا أن وزاة الصحة لا يوجد لديها ما تخفية في مثل تلك الحالات، لكن هناك أمراض لها خصوصية ولا يتم الإعلان عنها لخصوصيتها.

وذكر أن الفطر الأسود هو مرض غير معدٍ ويظهر في الأساس مع مرضى الأورام الذين يحصلون على علاج كيماوي، وكذلك الذين يحصلون عل علاج محفز لجهاز المناعة، إضافة إلى الذين يحصلون على جرعات عالية من الكورتيزون، ومع مرض نقص المناعة «الإيدز».

وأكد مدير مستشفى حميات سوهاج، أن أضرار الفطر الأسود تقع على المريض فقط، وهو مرض غير معدٍ، وله طريقة في العلاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع، وإذا لم تتحسن الحالة يتم اللجوء إلى الجراحة، حيث يتم استئصال الأجزاء التي بها التهاب، خاصة أن الأمر وقتها يشبه «غرغرينا»، فعندما تحدث غرغرينا في أطراف الجسم يتم بترها.

وذكر أن الأشخاص الذين يعانون من أورام يتعرضو لمضاعفات شديدة أكبر بكثير من الفطر الأسود، لافتًا إلى أن مرض الفطر الأسود ليس وليد اليوم بل هو مرض قديم، ولا يوجد خطورة منه.