«تويوتا» تكشف عن إصدار هجين جديد من «بريوس 2022»

كشفت شركة «تويوتا» عن إصدار هجين جديد من سيارة «بريوس» بإصدار خاص يحمل أسم إصدار خاص جديد من Nightshade.

وتشتهر سيارة بريوس بشكلها الخارق للرياح، وتصميم جريئ بشكل غير متوقع، وتتميز بحواف خارجية وعجلات وشارات سوداء، وتعتبر بريوس سيارة متعدد الاستخدامات وجاهزة للرحلات على الطريق.

يتوفر إصدار Nightshade في فئتي FWD و AWD-e، باللون الأسود Midnight Black Metallic و Super White و Silver Metallic.

وتشمل ميزاتها الخارجية الفريدة لمسات المصابيح الأمامية السوداء، وأغطية المرايا، ومقابض الأبواب، وعجلات مقاس 17 بوصة خماسية الأضلاع في الدفع الرباعي، بينما من الداخل تحافظ المقاعد الأمامية القياسية المزودة بـSoftex والمدفأة والقابلة للتعديل كهربائياً على راحة السائق والراكب على حد سواء.

بينما توفر عجلة القيادة المُدفأة والمُزينة بقاعدة Softex ووحدة التحكم المركزية باللون الأسود اللامع ميزات إضافية لحزمة Nightshade.

وتم تقديم تويوتا بريوس لأول مرة للعالم في عام 1997، وكانت أول سيارة هجينة ذات إنتاج ضخم في العالم، ومنذ ذلك الحين، باعت تويوتا أكثر من 6 ملايين سيارة بريوس في جميع أنحاء العالم وأكثر من 1.9 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

وتأتي السيارة من محرك البنزين عالي الكفاءة رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لترًا ومولدين للمحرك من خلال ناقل حركة متغير مستمر من النوع «CVT»، كما أن السيارة تويوتا بريوس مزودة بشاشة لمس قياسية مقاس 7 بوصات ونظام صوت JBL بستة مكبرات صوت مع توافق Android Auto و Apple CarPlay.

كما أن السيارة تويوتا بريوس مجهزة بنظام Star Safety منتويوتا، والذي يتضمن التحكم المعزز في ثبات السيارة، والتحكم في الجر، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ومساعدة الفرامل والإيقاف الذكي.

وتتميز أيضا بنظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة في الإضاءة المنخفضة، ومثبت السرعة بالرادار الديناميكي بمدى السرعة الكامل، وكشف الدراجات، وتنبيه مغادرة المسار الحزم العالية التلقائية، ومساعدة لافتة الطريق، حيث تم تصميم نظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة للمساعدة في توفير إمكانية الفرملة التلقائية في ظل ظروف معينة في حالة عدم استجابة السائق في الوقت المناسب في حالة الطوارئ.