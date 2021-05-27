تويوتا تعلن التصميم الجديد للجيل الرابع «هايلاندر برونز 2022»

أعلنت شركة «تويوتا»، التصميم الجديد للجيل الرابع من تويوتا هايلاندر سيبرز، حيث يوضح التصميم المميز التطور بشكل أكبر في عام 2022 بفضل الإصدار البرونزي الجديد - الحصري لمجموعة نقل الحركة هايلاندر هايبرد.

ويتوفر الإصدار الجديد من هايلاندر برونز في كل من الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي، ويوفر تصميمًا فريدًا وميزات متميزة، بمجرد طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا العام وستتوافر السيارة في السوق بإصدارين.

تم تصميم الإصدار الجديد من هايلاندر برونز بلمسات برونزية اللون في الخارج والداخل، بما في ذلك 18 بوصة عجلات برونزية، خياطة داخلية برونزية، عتبات أبواب مضاءة من البرونز، بالإضافة إلى حصائر أرضية وحصائر فريدة مطرزة بشعار برونزي خاص.

تدمج لوحة القيادة بين الوسائط المتعددة وأدوات التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بطريقة أنيقة وعملية.

وبناءً على فئة هايلاندر برونز الشهيرة، تشمل الميزات القياسية الفريدة للإصدار البرونزي الجديد ما يلي:

باب خلفي كهربائي بدون استخدام اليدين، ماسحات حساسة للمطر، ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية، ومخرج طاقة 1500 واط، ومصابيح البركة، وذاكرة مقعد السائق مع 10 وضعيات كهربائية للمقعد، ومصابيح LED للقيادة النهارية.

يعمل المحرك الكهربائي الخلفي بشكل مستقل بدون اتصال ميكانيكي بين ناقل الحركة والعجلات الخلفية.

ساعد التوزيع المتساوي على العجلات لمزيد من القوة الدافعة على العجلات الخلفية، على سبيل المثال عند التسارع، ويساعد النظام أيضًا على تعزيز خفة الحركة عند المنعطفات من خلال تقليل التوجيه المنخفض.

وعند السير على ممر، يساعد عزم دوران العجلات الخلفية المتزايد على تحريك هايلاندر هايبرد بثقة فوق الأسطح الخشنة أو الزلقة.

وتجمع نسخة «2022 Highlander Hybrid Bronze Edition»، بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر عالي الكفاءة ومحركين كهربائيين.