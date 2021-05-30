عاجل.. مصرع وإصابة 3 عمال سقط عليهم ونش بمصنع المواسير ببورسعيد

لقي عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران في سقوط ونش عليهم اليوم أثناء عملهم داخل مصنع المواسير جنوب بورسعيد وسط تساؤلات من أهالي بورسعيد ورواد صفحات التواصل الاجتماعي عن ملابسات الحادث، وما إذا كان هناك تقصير من إدارة المصنع في صيانة المعدات ومدى توافر الأمن الصناعي.

وصول المصابين والجثة إلى مستشفى عطاء

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول ثلاثة عمال إلى مستشفى عطاء نتيجة سقوط ونش عليهم داخل مصنع المواسير تبين أنهم وائل على حسن السيد 47 سنة يعانى من كسر بقاع الجمجمة وتم دخوله العناية المركزة وهاني نصر الدين السيد 40 سنة يعاني من خلع بالكوع الأيسر وشرخ بالفقرات القطنية السابعة ومصطفي محمد مصطفي 66 سنة جثة هامدة

انتداب لجنة فنية لمعرفة لملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وانتداب لجنة فنية لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب سقوط الونش ومدى توافر الأمن الصناعي بالمصنع.