الجامعات: إعلان نتائج الامتحانات في أسرع وقت بعد انتهائها

انطلقت اليوم أعمال امتحانات نهاية العام الفصل الدراسي الثاني بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة 2020-2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، المقرر أن تنتهي خلال يونيو المقبل، وسط عدد من الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، من حيث التشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية خلال فترة الامتحانات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات التوسع في امتحانات البابل شيت والتصحيح الإلكتروني أولا بأول للامتحانات لإعلان النتائج في أسرع وقت.

الجامعات: التصحيح أولا بأول للامتحانات لإعلان النتائج في أسرع وقت

وقال الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنّ الكلية بدأت اليوم امتحانات التخلفات لطلاب عدد من الكليات لـ الفصل الدراسي الثاني، على أن تنطلق امتحانات الفرق النظامية لمراحل البكالوريوس والليسانس بمختلف الكليات بدءا من الأربعاء 2 يونيو المقبل، وجرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتطهير المنشآت الجامعية والتشديد على تحقيق التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة، إنّ امتحانات الفصل الدراسي 2021، ستبدأ اعتبارا من يونيو المقبل، حيث وفرت الجامعة إمكانياتها لكل كلية لعقد الامتحانات بالطريقة المناسبة لها ولوائح عملها، وجرى التأكيد من قبل رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت على التوسع في الاختبارات بنظام البابل شيت والتصحيح الإلكتروني للانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات في أسرع وقت.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنّ أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلق بالكلية للفرقة الثانية بمختلف الشعب اليوم، وجرى التأكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت مع التوسع في اختبارات البابل شيت والتصحيح الإلكتروني، للسرعة في إعلان نتائج الفرق في أسرع وقت.