12 يونيو.. عودة السياحة الإيطالية لشرم الشيخ برحلتين أسبوعيا

تعود الشهر المقبل، الحركة السياحية الوافدة من ‘يطاليا إلى مصر، حيث أعلنت شركة «ويز إير Wizz Air» العالمية للطيران، تسيير رحلتين أسبوعيا يومي السبت والثلاثاء من مدينة ميلانو ال‘يطالية إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال سيف بهجت، الرئيس التنفيذى لشركة N.S.A.S Travel الوكيل العام لشركة ويز إير Wizz Air المجرية العالمية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الشركة ستسير أولى رحلاتها من مطار مالبنسا بمدينة ميلانو الإيطالية إلى مطار شرم الشيخ الدولي يوم 12 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تهدف من تسيير تلك الرحلات إلى انعاش الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى شرم الشيخ لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، موضحًا أن إيطاليا تعد واحدة من أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر.

زيادة الرحلات من ايطاليا

ولفت بهجت إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة؛ لزيادة عدد رحلاتها من ميلانو إلى المطارات المصرية وذلك وفقاً لسياسة العرض والطلب من السوق الإيطالي، موضحًا أن الشركة تضع خطة مستقبلية لتدشين عدد من خطوط الطيران الجديدة من مدن العالم للمقاصد السياحية المصرية.

عروض سعرية مميزة لجذب الإيطاليين

من جانبه قال اللواء أحمد حمدي ، المدير العام لشركة N.S.A.S Travel الوكيل العام لشركة ويز إير Wizz Air المجرية العالمية، إن الشركة ستستخدم خلال رحلاتها من ميلانو إلى مصر، طائرات من طراز الإيرباص 321 والتي تستوعب 230 راكبًا ، لافتًا إلى أن الشركة طرحت عروضا سعرية مميزة لجذب السياح الإيطاليين لزيارة مصر لا سيما أن الإيطاليين يعشقون السفر إلى شرم الشيخ كونها أحد أهم المنتجعات السياحية العالمية.

وأشار حمدى إلى أن شرم الشيخ شهدت خلال الفترة الماضية طفرة فى البنية التحتية من إنشاء شبكة طرق وكباري، وإضافة عدد من المزارات السياحية الحديثة والمتميزة، إلى جانب التطوير الشامل لكافة المقاصد السياحية، فضلاً عن حالة الأمن والأمان التى تنعم بها محافظة جنوب سيناء، والمناخ الصحي الذى لا يتوافر في أكبر المدن السياحية العالمية.

يشار إلى أن شركة ويز إير Wizz Air المجرية العالمية، هي واحدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم وتمتلك الشركة أسطولا يضم أكثر من 135 طائرة.