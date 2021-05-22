مستثمرو السياحة: فنادق الغردقة وشرم استعدت لاستقبال السياح الروس

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، أتمت استعدادها لاستقبال السياح الروس المتوقع قدومهم إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا لـ«الوطن»، أنه وفقا لشركات السياحة الروسية فإن الرحلات السياحية الروسية ستبدأ خلال شهر يونيو المقبل دون تحديد يوم معين لبدء تلك الرحلات.

انتعاشة سياحية خلال الصيف

وأشار «فلا» إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا ستساهم فى حدوث انتعاشة سياحية بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الموسم السياحى الصيفى، لافتا إلى أن الـ 3 شهور الأخيرة من العام الجارى ستكون الأعلى فى أعداد السياح الوافدين لمصر خلال 2021.

وأوضح أن أعداد السياح الروس المتوقع حضورهم خلال العام الحالى ستتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون سائح ،لافتا إلى أن أعداد الغرف الفندقية المتاحة حاليا ووفقا لضوابط التشغيل والتي لا تسمح للفنادق باستقبال الزبائن بنسبة أكبر من 50%، كافية لاستقبال السياح الروس المتوقع حضورهم لمصر خلال الشهور المقبلة.

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر ستتم بشكل تدريجي وتصاعدي، لافتا إلى أن الحركة ستكون ضعيفة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين على أن ترتفع بصورة كبيرة منتصف شهر أكتوبر 2021، لتحقق الحركة السياحية الوافدة من روسيا انتعاشة خلال آخر 3 شهور من العام الجارى.

وأشار إلى أن عودة السياحة الروسية لمصر سيتبعها عودة أسواق أخرى من أوروبا ومن دول كازاخستان وأوزباكستان وجورجيا وغيرها، وهو أيضا ما يسهم في نشر الثقة في المقصد السياحي المصري بين دول الاتحاد الأوروبي ويشجع العديد من الدول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، لافتا إلى ان الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر سيسهم فى زيادة اعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة.